Altını olan o saate dikkat etsin! Altın fiyatlarında büyük tufan başlıyor!







GRAM ALTIN YATIRIMCILARI HAZIR OLUN! YARIN 21.30’DA AÇIKLANACAK: İSLAM MEMİŞ ‘O AYA KADAR VAKTİNİZ VAR’ DİYEREK UYARDI







GRAM ALTIN FİYATLARINDA GERİLEME

"FİYATLAR DÜŞECEK"

HAZİRAN'DAN SONRA YENİ REKOR

"YATIRIMCILAR YENİ FIRSATLAR YAKALAYABİLİR"

Haziran ayında Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesi altın fiyatlarının düşüşe geçtiğinin altını çizdi. Yatırımcıların Fed Başkanı Powell'ın yarın saat 21.30'da yapacağı konuşmaya odaklanırken, Memiş'ten gram altın fiyatlarının yeni rekorlar için rakam paylaşıldı.ABD Merkez Bankası Fed'in çarşamba günü başlayacak iki günlük toplantısında, yükselen enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını yükseltmek için agresif bir şekilde karar vereceği düşünülüyor. Bu kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın saat 21.30'da yapacağı basın toplantısı, faiz artırım döngüsünün sona ermeye ne kadar yakın olduğu ve faizlerin daha ne kadar yüksek kalabileceğini anlamaya çalışmak için incelenecek.ABD dolarının Fed toplantısı öncesi güçlü seyrini sürdürmesiyle ons altın fiyatındaki gerileme sürüyor. Bugün 1919 dolar desteği test edilirken dün 1933 dolar/ons desteğinin üzerinde tutunamayan ons altın, şu anda 1917,45 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın fiyatları da rekor sonrası düşüşe geçti ve bu sabah 1.157 liradan satışa sunuluyor. Analistler, ons altın fiyatının 1905 dolar seviyesine kadar indiğini ve gerileme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor. Analistlere göre, Çin ekonomisinin toparlanmasının desteği ile fiziki altın talebi de artacak. Bu durum, Fed'in güvercin ifadeleri ortaya koyması durumunda altın fiyatlarının pozitif yönde hareket etmesine destek olacaktır.İslam Memiş, ABD Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından altın fiyatlarının kısa vadede gerileyeceğini belirterek, 25 baz puanlık faiz artırımının ons açısından 2-3 hafta içinde 1850 dolar seviyesine ineceğini söyledi. Memiş, tahmininin bu yönde olduğunu ifade ederek, gram altının 1182 TL'den 1140 TL ile 1120 TL seviyesine düşebileceğini bildirdi.Memiş, gram altın fiyatının orta vadede 1280, 1350, 1450 ve 1500 TL seviyelerinin üzerinde seyredebileceğini belirtti. Yapılan desteklerin Haziran ayından sonra dolar kuru ve ons fiyatında yeni rekorların ortaya çıkmasına yol açacağını vurguladı. Ayrıca ünlü uzman, bu sürecin kısa vadede bir geri çekilme olduğunun altını çizdi ve uzun vadede altın fiyatlarının, mart ayı gibi yükselişe devam edeceğini söyledi.İslam Memiş, kısa vadede beklediği geri çekilmelerden dolayı altın almayı atlamış olan ya da yeni nakit sahibi olan yatırımcıların bu durumdan faydalanabileceğini öngördü. Çünkü biz onlara gelecekteki yükselişlerin devam edeceğine dair bilgi paylaşabiliriz. Buna karşın, elinde altın bulunanların acele etmemesi önerilmektedir.