Altını olan olmayana haber versin! Gram altın o tarihte 1550 TL'yi vuracak: İslam Memiş 'kesin' diyerek duyurdu!

TV100'de ekonomi uzmanı İslam Memiş'in piyasalarla ilgili açıklamalar paylaşıldı. İslam Memiş'e göre, gram altın ve dolar kuru konusunda önemli gelişmeler bekleniyor.
GRAM ALTIN 1550 TL'Yİ BULABİLİR
Ayrıca İslam Memiş, tv100.com'daki yazısında da para piyasalarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bu hafta para piyasalarında temkinli bir bekleyiş yaşandığını söyleyen Memiş, geçtiğimiz iki haftada piyasalarda banka iflaslarına karşı pozisyon alındığını ve bu nedenle kâr satışlarına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Sonuç olarak, piyasalarda belirsizliklerin devam ettiği bir dönemdeyiz ve yatırımcıların dikkatli olmaları gerekiyor. İslam Memiş'in açıklamaları da bu konuda önemli bir rehber niteliğinde olabilir.
İSLAM MEMİŞ'TEN BIST-DOLAR-EURO-ALTIN TAHMİNLERİ
BİST 100 endeksi son olarak 5.031 puanla kapandı ve önümüzdeki günlerde 5.150-5.250 puan arasında bir toparlanma bekleniyor. Bu hafta endeksin pozitif bir seyir izleyebileceği öngörülüyor. Endeksin destek seviyesi ise 4.950 puan olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyenin korunması, endeksin gelecekteki yönü açısından önemli bir faktör olabilir. Sonuç olarak, BİST 100 endeksinin önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği konusunda belirsizlikler olsa da, mevcut veriler ışığında bir toparlanmanın mümkün olduğu düşünülüyor. Ancak yatırımcıların her zaman olduğu gibi dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Dolar/TL kurunun ekranlarda 19,08, piyasalarda ise 19,38 lira seviyesinde olduğu görülüyor. Geçtiğimiz haftayı ise ekranlarda 19,05, piyasalarda 19,35 lira seviyesinden tamamlamıştı. Kurun orta ve uzun vade için pozitif bir görünüm sergileyeceği öngörülüyor. Kısa vadede yaşanan baskılamaların kalıcı olmayacağı düşünülüyor. Bu nedenle, yatırımcıların kısa vadede oluşabilecek dalgalanmalara karşı tedbirli olmaları önem taşıyor. Döviz kurlarındaki hareketler, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Özellikle uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmeler, kurun yönünü belirleyebilir. Bu nedenle, yatırımcıların haberleri ve gelişmeleri yakından takip etmeleri önemli bir faktördür. Sonuç olarak, dolar/TL kurundaki görünüm orta ve uzun vadede pozitif olarak öngörülüyor. Ancak kısa vadede yaşanabilecek dalgalanmalara karşı tedbirli olunması gerekiyor. Geçtiğimiz haftayı 1,0760 seviyesinde tamamlayan EUR/USD paritesi, haftaya 1,0752 seviyesinden başladı. Destek seviyesi olarak 1,0635, direnç seviyesi olarak ise 1,0830 seviyesi önemli bir konumda bulunuyor.
Orta ve uzun vadede pozitif görünümün devam edeceği düşünülüyor. Geri çekilmelerin ise kalıcı olmayacağı öngörülüyor. Bununla birlikte, piyasalarda yaşanabilecek olası dalgalanmaların paritede kısa vadeli hareketlere neden olabileceği unutulmamalıdır. Döviz kurlarındaki hareketler, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Özellikle uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmeler, paritenin yönünü belirleyebilir. Bu nedenle, yatırımcıların haberleri ve gelişmeleri yakından takip etmeleri önemli bir faktördür. Sonuç olarak, EUR/USD paritesinde orta ve uzun vadede pozitif bir görünüm sergilenmesi öngörülüyor. Ancak, kısa vadede piyasalarda yaşanabilecek olası dalgalanmaların pariteyi etkileyebileceği unutulmamalıdır. Yatırımcıların bu konuda dikkatli olmaları önem taşıyor. Gram altın geçen haftayı ekranlarda bin 216, piyasalarda bin 237 lira seviyesinden tamamladı ve haftaya düşüşle başladı. Şu an ekranlarda bin 213, piyasalarda bin 234 lira seviyesinde işlem görüyor. Kısa vadede kâr satışlarını yakından takip edeceğim. Gram altın için yakın destek seviyesi olarak ekranlarda bin 150-bin 170 lira, piyasalarda bin 170-bin 190 lira seviyelerini gözlemleyeceğim. Ancak orta ve uzun vade için görünüm pozitif. Gram altında geri çekilmelerin kalıcı olmayacağını düşünüyorum ve yatırımcıların bu fırsatları değerlendirebileceğini düşünüyorum.