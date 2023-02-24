Altını olan olmayana İslam Memiş'ten uyarı! Ona aldanmayın dedi: Sebebini hemen açıkladı







Dolar TL kuru

İslam Memiş, yatırımcılara serbest piyasada dolar kurunu 19 ile 19,30 lira arasında takip etmelerini öneriyor. Ekranlardaki kur 18,86 iken bu gerçek hayattaki fiyatları yansıtmıyor.





Euro dolar paritesi

Borsa İstanbul

Gümüş ons ve gram gümüş

Gram altın, ons altın ve bitcoin için beklentiler

Bir yatırım aracı olarak Kobalt

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın yatırımcılarını ekrandaki fiyatlara bakıp alım yaparken bankaların kurduğu tuzak konusunda uyardı. Gazeteduvar'ın haberine göre İslam Memiş, bankaların ekrandaki fiyatlara bakıp makas aralığını açarak alım yapmak isteyen yatırımcılara fırsat vermediğine dikkat çekti. Ancak söylediklerinin yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini kaydetti.İslam Memiş'e göre takip edilecek aralık; 1,0550 ile 1,0750 arasında. Eğer 1,05'i görürse bu alım fırsatı yaratacak.Yatırımcılar Borsa İstanbul'u 4.950 ile 5.250 puan arasında takip etmeli.Gümüş ons için takip edilmesi gereken seviyeler 21,40 ile 22,50 dolar arası, gram gümüş için ise 13,50 lira ile 14,40 lira arası. İslam Memiş, bu seviyelerin hala ucuz olduğunu ancak bankaların ucuza gümüş satmadığını belirtiyor. Gerçek fiyat 13 lira olmasına rağmen bankaların gümüşün gramını 25 liradan sattığına şahit olmuş.İslam Memiş'e göre yatırımcılar ons altını 1828 ile 1865 dolar arasında takip etmeli. Ons altındaki yükselişin bir süre daha devam edeceğine inanıyor. İslam Memiş gram altın için ise yatırımcılara ekranlardaki fiyatlara aldanmamalarını ve bankaların gösterebileceği şişirilmiş fiyatlardan ziyade 1100 lira ile 1125 lira aralığını takip etmelerini tavsiye ediyor. Bitcoin söz konusu olduğunda ise Memiş, baskılama nedeniyle yükselişlerin zayıf kaldığını belirterek 24.000 ila 28.000 dolar aralığının takip edilmesini öneriyor.İslam Memiş ayrıca kobaltın önümüzdeki yılın popüler yatırım araçlarından biri olacağına dikkat çekti. Yatırımcıları mevcut kobalt fiyatlarına ve tarihine dikkat etmeleri konusunda uyardı.