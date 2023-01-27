Altını olan paraya boğulacak! Altın fiyatları o gün ok gibi fırlayacak: Alan da satan da o günü beklesin...







27 OCAK 2023 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI







ONS altın, ABD enflasyon verilerinin ardından zirve yaptı. 1900 dolara ulaşan altın ONS de önemli bir seviyeyi kırdı. ONS yükseldikten sonra gram ve diğer altın türleri de yükselmeye başladı. Peki bugün altının değeri ne kadar? Altının güncel fiyatı nedir? İşte altın fiyatlarının son durumu...Gram altın fiyatı alış: 1.159,58 TL - satış fiyatı: 1.159,72 TL Çeyrek altın fiyatı alış: 1.923,00 TL - satış fiyatı: 1.943,00 TL ONS altın alış fiyatı : 1.915,05 - satış fiyatı: 1.915,35 Tüm uzmanların ortak görüşü, 2023 yılı boyunca altın fiyatının yükselişinin devam edeceği yönünde oldu. Uzmanlar altın almak isteyen yatırımcıları şuan en doğru zamanı olarak uyarıyorlar.