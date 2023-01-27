EKONOMİ
27 Ocak 2023 - 19:00

Altını olan paraya boğulacak! Altın fiyatları o gün ok gibi fırlayacak: Alan da satan da o günü beklesin...

Yatırımcıların gözdesi olan altın, yıla yükselişle başladı ve iki hafta boyunca yükselişini sürdürdü. 16 Ocak'tan bu yana mevcut altın fiyatı takipçileri, geçen hafta yükseliş trendine giren altının bugün geldiği noktaya şaşırdı. Peki bugün altının değeri ne kadar? Altın fiyatı artacak mı? İşte altın piyasasında son yaşanan gelişmeler..

EKONOMİ
27 Ocak 2023 - 19:00
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Altını olan paraya boğulacak! Altın fiyatları o gün ok gibi fırlayacak: Alan da satan da o günü beklesin...
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ONS altın, ABD enflasyon verilerinin ardından zirve yaptı. 1900 dolara ulaşan altın ONS de önemli bir seviyeyi kırdı. ONS yükseldikten sonra gram ve diğer altın türleri de yükselmeye başladı. Peki bugün altının değeri ne kadar? Altının güncel fiyatı nedir? İşte altın fiyatlarının son durumu...

bugün altın ne kadar oldu

27 OCAK 2023 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI



Gram altın fiyatı alış: 1.159,58 TL - satış fiyatı: 1.159,72 TL

Çeyrek altın fiyatı alış: 1.923,00 TL - satış fiyatı: 1.943,00 TL

ONS altın alış fiyatı : 1.915,05 - satış fiyatı: 1.915,35

Tüm uzmanların ortak görüşü, 2023 yılı boyunca altın fiyatının yükselişinin devam edeceği yönünde oldu. Uzmanlar altın almak isteyen yatırımcıları şuan en doğru zamanı olarak uyarıyorlar.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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