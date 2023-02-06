Altını olan zengin olacak: İslam Memiş yeni rekoru müjdeledi







YENİ REKORLAR YOLDA







ALTIN MI GÜMÜŞ MÜ

Altın ve Para piyasaları uzmanı İslam Memiş açıklamalarda bulunuyor. Altın fiyatlarında artış olacağını duyuran Memiş, Yabancı Uzman Powell'ın açıklamalarından sonra gram altında 15 TL değerinde bir artış olduğunu bunun da devam edeceğini duyurdu.Piyasa uzmanı İslam Memiş, altında kısa süreli gerileme yaşansa da uzun vadede artışların olacağını da duyurdu. Altının mart ayında yükseleceğini öngördüğünü söyleyen uzman, yeni rekorlarında haziran ayında gerçekleşeceğini açıkladı. Altın gramının 1500TL ve üzerinde bir artış yakalayacağını söyleyen İslam Memiş, hazirandan sonra hem dolarda hem de ons fiyatında yapılacak olan desteklerle yeni rekorlar olacak dedi. Yatırımcıların acele etmemesi gerektiğini zamanla altın fiyatlarının daha da artacağını açıklamalarına ekledi. Kısa vadeli yaşanan düşüşlerde altın alınması gerektiğini, elinde altını olanlarında erken davranmaması gerektiğini belirtti.Uzman açıklamalarında altın gram fiyatlarının 1450-1500 TL bandında olacağını belirtti. Yatırımcıların yalnızca altın üzerine yoğunlaşmaması gerektiğini gümüşün de bir yatırım aracı olduğunu açıkladı. 2023 senesi altın ve gümüş senesi olacak. Gümüşün önümüzdeki dönemde altından daha fazla getirisinin olacağını duyurdu. İslam Memiş, altın mı gümüş mü derseniz ben gümüşü tercih ederim diyerek gümüşün unutulmaması gerektiğini ve önemini belirtti.