Altını olan zengin olacak: İslam Memiş yeni rekoru müjdeledi

Altın ve Para piyasaları uzmanı İslam Memiş açıklamalarda bulunuyor. Altın fiyatlarında artış olacağını duyuran Memiş, Yabancı Uzman Powell'ın açıklamalarından sonra gram altında 15 TL değerinde bir artış olduğunu bunun da devam edeceğini duyurdu.
YENİ REKORLAR YOLDA
Piyasa uzmanı İslam Memiş, altında kısa süreli gerileme yaşansa da uzun vadede artışların olacağını da duyurdu. Altının mart ayında yükseleceğini öngördüğünü söyleyen uzman, yeni rekorlarında haziran ayında gerçekleşeceğini açıkladı. Altın gramının 1500TL ve üzerinde bir artış yakalayacağını söyleyen İslam Memiş, hazirandan sonra hem dolarda hem de ons fiyatında yapılacak olan desteklerle yeni rekorlar olacak dedi. Yatırımcıların acele etmemesi gerektiğini zamanla altın fiyatlarının daha da artacağını açıklamalarına ekledi. Kısa vadeli yaşanan düşüşlerde altın alınması gerektiğini, elinde altını olanlarında erken davranmaması gerektiğini belirtti.