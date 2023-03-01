Altını olana net tarih verildi! Gram altın o tarihlerde uçuşa geçecek! Altın fiyatları şubat ayı itibariyle düşüşe geçmişti ancak konunun uzmanlarından altının yükseleceği tarih ile ilgili açıklamalar geldi. Altın fiyatları için o tarihe uyarılarda bulunan ekonomi uzmanı Tuna Kaya'nın açıklaması haberimizde. İşte tüm detaylar...
ALTIN UZMANINDAN AÇIKLAMALARŞubat ayı itibariyle büyük bir düşüklük içinde olan altın fiyatlarının en zaman yükseleceği ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Net tarih verildi. Geçtiğimiz sene hızlı bir yükseliş içine giren altın fiyatları 2023 yılı ile beraber durgun ve düşük bir seyir izlemişti. Özellikle şubat ayında altının fiyatları epeyli bir düşmüştü. Fiyatları görenler altın almaya koşmuştu. Ancak konunun uzmanı bu düşüklüğün uzun süreli olmadığını ve altın alacakların elini çabuk tutması gerektiğini söyledi. İşte Tuna Kaya'nın açıklamaları ve diğer ayrıntılar...
Altın ve ekonomi uzmanı Tuna Kaya mart ayıyla birlikte altın fiyatlarının yükseleceğini özellikle ONS altın fiyatının 3 bin dolar kadar olacağını açıkladı. İşte Kaya'nın o açıklaması: "ONS altın fiyatının 3 bin dolara yükselmesi halinde gram altın fiyatlarının 2 bin seviyelerine yükselmesi anlamına geliyor" dedi.