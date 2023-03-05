Altını olanlar aman dikkat! Uzman isim 'bunu hemen yapın' diyerek seslendi: Altın o tarihte...







MERT BAŞARAN ALTIN YORUMLARI







Altın yatırımcısı vatandaşlar piyasada yaşanan hareketliliği yakından takip ediyor. Uzman isimler altın yatırımcısı vatandaşa uyarı ve önerilerine devam ederken yeni uyarılar da Mert Başaran'dan geldi. Peki altın ile ilgili hangi uyarılar yapıldı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Mert Başaran geçtiğimiz günlerde kendi sosyal medya platformu üzerinden altın yatırımcısı için çarpıcı uyarılarda ve önerilerde bulundu. Başaran tarafından yapılan uyarılara göre altın piyasasında yaşanan hareketlilik sebebiyle düşüş yaşansa da yükseliş olsa da yatırımcının kâr elde ettiğini, her ihtimalde yatırımcının ek para kazandığını ve kur koruma kapsamında vatandaşın altın düşse yüzde 3, yükselirse yüzde 1 bonus kazanacağını belirtti.Başaran sözlerine şu şekilde devam etti; 'Kur korumalı hesap böyle olunca yatırımcı altın düşse de yükselse de kâr elde ediyor. Bu durum üç etkenle açıklanabilir. Altın kur korumalı da yavrulamış oluyor. İnsanların TL'den kaçıp dolara sığınmaması için bu önlem alınıyor ancak yüksek ihtimalle bu sistem seçimden sonra iptal olacak. Seçime kadar bu fırsatı değerlendirmek yatırımcı için büyük bir fırsat olacak.'