EKONOMİ
13 Kasım 2022 - 15:53

Altını olanlar sevindi, altın borcu olanlar kara kara düşünüyor! Altında ibre terse döndü, yılın zirvesine çıktı!

ABD'den gelen açıklamalar sonrasında altın fiyatları yılın zirvesine çıktı. Ons altın ve gram altındaki yükseliş yatırımcıları sevindirdi. Altın borcu olanlar ise düşüş sinyali beklemeye devam ediyor.

EKONOMİ
13 Kasım 2022 - 15:53
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Altını olanlar sevindi, altın borcu olanlar kara kara düşünüyor! Altında ibre terse döndü, yılın zirvesine çıktı!


Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan hareketlilik tüm yatırımcılar tarafından heyecanla takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta büyük bir atak yaparak yepyeni bir seviyeye ulaşan gram altın, elinde altını olanları sevindirirken altın borcu olanları üzdü. Ons altın Nisan ayından bu yana en büyük yükselişe imza atarken gram altın da 1050 TL bandına çıktı.

Altın fiyatlarında rekor artış!

Mart ayında düşmeye başlayan ons altın birçok yatırımcı için endişe yaratmıştı. İlk olarak pandeminin getirdiği ekonomik sıkıntı, sonrasında Rusya – Ukrayna savaşının başlaması altın fiyatlarında bir aşağı bir yukarı grafiğe neden olmuştu.



Avrupa ülkeleri yüksek enflasyonla mücadele edebilmek için sıkı para politikalarına geçerken, Merkez Bankaları da faiz artırımına gitmişti. Amerika Merkez Bankası FED, Mart ayından Kasım ayına kadar tüm faiz açıklamalarında faiz artırımı uyguladı. Fed’in son toplantısında da politika faizini 75 baz puan artırması faizi son 15 yılın zirvesine çıkardı.

altın

Böyle yükseliş görülmedi

Fed’in faiz açıklaması ardından bir anda yükselen altın fiyatları kısa sürede eski haline dönmüştü. Ancak ABD enflasyon rakamının açıklanması ve enflasyonun beklenenin altında gelmesi nedeniyle gram altın tarihi zirvesine yükseldi. Altın fiyatlarında ibre terse dönerken haftaya 1682 dolardan başlayan ons altın, Perşembe günü açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte 1756 dolara çıktı. ons altın böylelikle son 3 ayın zirvesinde yer aldı. Haftalık bazda da yüzde 5’in üzerinde prim yapan ons altın son 7 ayın en büyük haftalık yükselişine imza atmış oldu.

Türkiye’de gram altın fiyatlarında ise ağızları açık bırakan bir yükseliş meydana geldi. Kasım ayının başında 985 liradan işlem gören altın, ABD’den gelen açıklamalar sonrasında önce 1000 TL, sonra 1020 TL ve son olarak da 1050 TL seviyesini aştı. 1055 liraya kadar yükselen gram altın, 2022 yılının zirve seviyesi olarak kayıtlarda yerini altı. Haftalık bazda değer kazancı yüzde 5’in üzerine çıkarken fiyatların daha da artması bekleniyor.

Öte yandan altın analistleri Ekim ayında son bir alım fırsatı yaratan gram altının Kasım ayında zirveye çıkacağını tahmin etmişti. Gram altının 1055 TL’ye yükselmesiyle bu kanı da doğrulanmış oldu. Yıl sonuna kadar altın fiyatlarında yeni ataklar bekleniyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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