Altını olanlara korkutan uyarı! 24 saatiniz kaldı: Bunu yapan yandı

Altın sahiplerine hayati uyarı: ''24 saat içinde başlayacak hemen hazırlanın'' İslam Memiş'ten geldi. Altın ve para piyasalarının uzmanı İslam Memiş, son dönemde emtia fiyatlarındaki yükselişlerin paritede bir köpük oluşturduğunu vurguladı. Uzman, emtia piyasalarında kapanış seansına kadar sert bir düşüşün muhtemel olduğunu ve "Bu balon patlayacak" ifadesini kullandı. Altın yatırımcılarına, 24 saat içinde başlayacak olan düşüşten etkilenmemek için hazırlıklı olmaları çağrısında bulunan Memiş, bu süre zarfında altın satışının yapılması gerektiğine dikkat çekti. Türkiye'de her kesimden vatandaşların tercih ettiği altın yatırımının, son dönemde yaşanan global ekonomik sıkıntılar nedeniyle daha da önem kazandığına dikkat çeken İslam Memiş, altın piyasasının geleceğine yönelik önemli uyarılar yaptı. Pandemi nedeniyle artan belirsizlikler ve ABD ekonomisindeki yavaşlama endişelerinin yanı sıra, Federal borçlanma tavanı konusunda yaşanan tartışmaların da altın fiyatını etkilediğini belirten Memiş, altın yatırımcılarının 24 saat içinde başlayacak bir düşüş için hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade etti.
Memiş, altın fiyatlarındaki volatilite nedeniyle yatırımcıların spekülatif işlemlerden kaçınmaları ve uzun vadeli yatırımlara odaklanmaları gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, altının güvenli liman olarak görülmesinin yanı sıra, uzun vadede de iyi bir yatırım aracı olduğunu belirterek, yatırımcıların altına güvenmeye devam etmeleri gerektiğini vurguladı. Son olarak, altın yatırımı yapacak olanların öncelikle uzman görüşlerine başvurarak, doğru stratejiler belirlemeleri ve piyasaları yakından takip etmeleri gerektiğini söyleyen Memiş, yatırımcıların bilinçli ve sabırlı hareket etmelerinin önemine dikkat çekti. Memiş, yatırımcılara altın alımlarını hemen yapmaları veya 24 saat içinde hazırlıklı olmaları tavsiyesinde bulunarak, "Altın için kritik bir 150 güne giriyoruz. Altın, önümüzdeki dönemde çok sert bir fiyat hareketi gösterebilir. Yatırımcılar, altın almak için acele etmeli ve ellerindeki varlıkları altına dönüştürmeliler" dedi. Ayrıca, altın fiyatlarında yaşanabilecek ani düşüşlerde de yatırımcıların panik yapmamaları gerektiğini ve uzun vadeli bir bakış açısıyla hareket etmelerinin önemli olduğunu belirtti. Altın fiyatları üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, ABD'deki faiz oranları ve Fed'in para politikaları gibi faktörler altın yatırımcıları için oldukça önemlidir. 2022 yılında sıkı para politikaları ve faiz artırımı dalgası nedeniyle altın yatırımcıları için verimsiz bir yıl olarak geçmişti. Ancak Fed'in enflasyonu yüzde 5'e indirmesi ve mayıs ayında son kez 25 baz puanlık bir faiz artırımı yapması, piyasaların Fed'in yeni adımlar atmayacağına güven duyması durumunda altın yaz aylarında hızlı ve istikrarlı bir yükseliş hareketine geçebilir. Dolayısıyla, altın yatırımcıları için Fed'in politikaları ve ABD'deki faiz oranları yakından takip edilmesi gereken önemli konulardan biridir.
Bu yıl altın fiyatları için birçok faktör bir araya geliyor. ABD'deki faiz oranları, enflasyon, döviz kuru gibi unsurların yanı sıra Türkiye'deki seçimlerin sonucu da altın fiyatlarını etkileyecek gibi görünüyor. Ons altının yükselişi yanı sıra döviz kuruyla ilişkisi olan gram ve çeyrek altın fiyatları da gün aşırı rekor kırmaya devam edebilir. Ancak, mevcut fiyatlamalarda bir balon ortaya çıktığı ve ons altının sert bir geri çekilme yaşayabileceği de unutulmamalıdır. Türkiye'de ise TCMB'nin döviz talebi beklentilerini baskılaması nedeniyle Kapalıçarşı'da görülmemiş makas aralıkları ortaya çıkmış durumda. Bu nedenle, Türkiye'deki ikili kur sistemi de altın fiyatlarını etkileyecek bir faktör olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Son zamanlarda dikkat çeken iki seçenek, dolar ve altından daha cazip hale geliyor. Gümüş ve Euro piyasalarda daha öne çıkıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artışı için geç başlaması ve piyasalara verilen sinyallere göre yıl sonuna kadar devam edeceği beklentisi, dolar endeksinin gerilemesine rağmen Euro'nun yükselmeye devam edeceği anlamına geliyor. Şu anda Euro/dolar 1.09-1.10 aralığında iken, yaz sonuna doğru 1.15 seviyesine kadar yükselebilir. Bu nedenle, elinizdeki dolarları Euro'ya çevirmek daha kazançlı bir hareket olabilir. Ayrıca, gümüş yatırımı için de fırsatlar devam ediyor. Pek çok uluslararası finans kuruluşu, gümüşün ons fiyatı için 29 dolar beklentisi olduğunu belirtiyor. Şu anda 24.80-25.20 aralığındaki seviyeler alım yapmak için uygun bir nokta olarak görünüyor. Emtialar için sadece altına yatırım yapmak anlamsız olabilir, çünkü belki de gümüş getiri açısından altını geçebilir. Son 2 yılda yaklaşık yüzde 700 değer kazanan bir yatırım aracından bahsediyoruz. Yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş, bu ifadeleri temel alarak alım-satım yapmamaları konusunda herkesi uyarıyor.