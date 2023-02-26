Altını olanlara şok haber! Kurallar tamamen değişti: Artık zorunlu olacak! Altın alım ve satımı ile ilgili yeni kurallar getirildi. Altın yatırımcıları ve satıcıları haber sizler ilgilendiriyor. Türk parasını koruma kanunu kapsamında kıymetli madenler ile alakalı bir dizi yeni kurallar getirildi. Türk Parasını Koruma Kanunu madde 32'ye göre artık gram altın, hamit altın, reşat altın gibi madenlerin kimler tarafından alınıp satılacağına ilişkin yeni düzenlemeler ve detaylar haberimizde... İşte tüm detaylar...
ALTIN PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMECumhurbaşkanlığı kararı ile yurt içinde işlenmeyen basılı olarak bulunan kıymetli madenler hakkında düzenleme yapıldı. Karar resmi gazetede yayımlandı. Buna göre bu basılı madenleri kimlerin alıp kimlerin satacağı belli oldu. Açıklanan kararda reşat, gram ve hamit altına basılı kıymetli maden denildi. Karar gereğince işlenmemiş bu madenlerin Türkiye'de alımı ve satımı konusunda birtakım düzenlemeler getirildi. Bu düzenlemelere göre kıymetli maden alım ve satımını kimlerin yapacağını belirlendi.
Kişilerce satılan kıymetli madenlerin eminliğini ve güvenirliğini kontrol edebilmek maksadıyla Maliye ve Hazine Bakanlığı tarafından izin ve onay verilen darphaneler tarafından üretilmesi amaçlanmaktadır. Onaylı kişilerin satımına ilişkin kanun çıkartılmış oldu. Ticaret Bakanlığı'nın onay verdiği işletmeler, kuyumcuların işlenmemiş madenleri satması öngörüldü.