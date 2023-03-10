Altını olup bunu yapmayan yandı! İslam Memiş'ten flaş altın hamlesi: Tarih verdi...







İSLAM MEMİŞ’TEN ALTINLA İLGİLİ TARİHİ UYARI: “BUNU YAPMAYAN KAYBEDER.”







Altın almayı ya da satmayı isteyenlerin sürekli olarak takip ettiği Ünlü ekonomist İslam Memiş altın alacaklara ya da satacaklara bir uyarıda bulundu. Detaylar haberimizde…Ünlü ekonomist İslam Memiş, altına yatırım yapan vatandaşlara bir öneri yaptı. İslam Memiş altın almak için en iyi zamanı paylaştı. Altın piyasasına hâkim olan ünlü ekonomist, altın alıp satacakları uyardı. Memiş, "Bu fiyatlar görebileceğiniz en dip seviye. Altın şu an ucuz değil bedava. Buralarda alım yapmayanlar aylar sonra dizlerini dövecek" dedi. Uluslararası piyasalarda altının onsunun yeniden 1850 dolar seviyesini geçmesiyle birlikte yeni haftaya nasıl başlayacağını şaşıran gram altın için umut dolu sözler geldi. Memiş, "Gram altın için önceki günlerde söylediğim 1200 lira hedefinin çok yakın gelecekte gerçekleşeceğini düşünüyorum. Tekrar tekrar olabilme ihtimalinden bahsettiğim 1550 lira ise yıl sonuna kadar oldukça muhtemel görünüyor. 2023 yılının altın yılı olacağına yönelik ümidim tazeliğini koruyor" ifadelerini kullandı. Yatırımcıların sadece altına odaklanmalarının hata olacağını anlatan Memiş, gümüş madenciliği başta olmak üzere diğer fırsatları değerlendirmenin önemine vurgu yaptı. Memiş, "2023'te bana sorarsanız altını sollayacak tek bir şey var, o da gümüş. Son 2 yılda 6 kat değerlenen maden, bu yıl da yükselişine devam edecektir" sözlerini kullandı.