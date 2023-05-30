EKONOMİ
30 Mayıs 2023 - 12:08

Altını ve doları olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı: Seçim sonrası rakamlarda büyük değişim! O rakamı duyanlar kuyumculara akın edecek

Yatırımcının gözbebeği olan dolar ve altın için seçimlerden sonra yüksek artış yaşayacağını söylüyorlar. Dolar ve altın alacak ya da satacak olan vatandaşlar dolar ve altın fiyatlarındaki hareketliliği merak ediyorlar. İşte detaylar…

EKONOMİ
30 Mayıs 2023 - 12:08
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Altını ve doları olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı: Seçim sonrası rakamlarda büyük değişim! O rakamı duyanlar kuyumculara akın edecek
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Yatırımcılar dolarve altın fiyatılarındaki bu haberin şokunu yaşıyorlar, altın ve dolar fiyatlarının 28 mayıs’ tan sonra olması beklenen dalgalanmayı merak edip araştırıyorlar. Detaylar haberimizde…

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İSLAM MEMİŞ'TEN DOLAR KURU İÇİN 28 MAYIS SONRASI TAHMİNİ: CANLI YAYINDA UYARDI! ALTIN VE DOLAR TAHMİNİNİ PEŞ PEŞE AÇIKLADI



Altın ve finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Dolar seçim sonrası ne olacak?" sorusunu yanıtlıyor. Yeni bir tahminde bulundu. Gün içi dolar hareketlerini merak eden herkes "28 Mayıs 2023'te dolar ne kadardı?" diye sordu. Dolar, euro gibi küresel para birimleri ve altın fiyatları ile ilgilenen yatırımcılar ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın fiyatlarını araştırıyor. Dolar ne kadar oldu? 28 Mayıs 2023 Cumartesi 2023 Döviz Kurları – Euro, Dolar, Sterlin, Gram, Çeyrek, Yarım Altın Fiyatları, Kaç Dolar TL Yapılır? İslam Memiş'in 28 Mayıs'tan bu yana altın ve dolar tahminleri ile altın ve dolar fiyatlarındaki son gelişmeler hepsi haberimizde…

Seçim sürecinin yarattığı belirsizlik yatırımcı tercihlerini de etkiledi. Birikimlerini korumak isteyenler gram altın ve dolara yöneldi. Ancak seçim sonrası her iki yatırım aracı için de bu beklenmiyordu. Seçimin ardından Glam Gold piyasada düşüş yaşadı. Mali analist İslam Memiş, yatırımcıları 28 Mayıs sonrası için uyardı. USD/TL'ye yatırım yapsın ya da yapmasın, piyasayı takip eden binlerce kişi piyasanın ne yaptığıyla ilgileniyor. Bazıları altının fiyatını takip eder, diğerleri doların günlük hareketini takip eder. İslami Memiş tahminleri ve altın doların güncel durumu için tıklayın!

İŞTE İSLAM MEMİŞ'İN AÇIKLAMALARI:

Seçim sonrası rekor kıran altın ve dolar söylentileri, bu yatırım araçlarına olan talebi artırdı. Seçim sonuçlarının açıklanması altına kısa vadeli bir kazanç sağlarken, dolar yatay seyrini sürdürdü. Borsada ani bir devalüasyon devre kesiciyi tetikledi. İslam Memiş, TGRT haber ekranında önemli açıklamalarda bulunarak, piyasanın önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceğini anlattı.

ALTIN GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Altın gram fiyatları düşüşe geçmesinin ardından 1.272 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün ons altın fiyatlarındaki yükselişe paralel olarak yükselen gram altın fiyatları günü yüzde 0,68 artışla 1.275 liradan kapattı. Devalüasyonun başlamasının ardından gram fiyatı 10,40 liradan yüzde 0,24 düşüşle 1.272 liradan işlem görüyor. Aynı zamanda Çeyrek Altın 2.090 lira, Cumhuriyet Altını ise 8.450 lira olarak fiyatlanıyor.

KURLARDA DALGALI SEYİR DEVAM EDİYOR

Dolar/TL, önceki güne yükselişle başladıktan sonra 19.7090 seviyesinde işlem görüyor. USD/TL kuru dün yükseliş trendindeydi ve bir önceki gün kapanışına göre %0,5 artışla 19,6701 seviyesinden kapandı. USD/TL, yüksek başladıktan sonra saat 11:00 itibarıyla %0,2 artışla 19,7090'da işlem görüyor. Aynı birkaç dakika içinde EUR/TL %0,4 yükselerek 21,4660'ta satış yaparken, GBP/TL 24,6600'de sabit kaldı.

BORSADA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası BIST100 endeksi bugün %2,12 düşüşle 4.405,99 puandan açıldı. Açılışta BIST100 endeksi 95,22 puan veya bir önceki kapanışa göre %2,12 düşüşle 4.405,99 puan oldu.

İSLAM MEMİŞ SIRALADI: BORSA ALTIN VE DÖVİZ

İslam Memiş ise birikimi olanlar için bir yatırım sıralaması oluşturdu. Memiş, şimdilik borsanın öncelikli olması gerektiğini, ardından gram altın ve dövizlerin gelmesi gerektiğini söyledi. Memiş sözlerine söyle devam etti:

Altın fiyatları ufak düzeltmelere tabidir. İki günde 154 lira gerileyen gram altın da kısa vadede yukarı yönlü tepkiyi tetikleyecek. Altının %50 alım şansı olduğunu söyleyebiliriz. Uzun vadeli yatırımcılar için uygun olduğunu düşünüyorum. Bu yıl 1554 civarında bir saldırı meydana gelebilir. "

ALTIN VE DÖVİZE SALDIRI OLDU

"2 yıl önce dolar 18 TL'ye çıkınca herkes 30 TL'ye çıkar diye saldırırken biz uyardık ama sonra yine tokat attılar. Şimdi iki haftaya bakıyorum. Seçime doğru.Altın ve döviz cephesinde bir atak daha oldu.Soğukkanlı olmaya yardımcı oluyor, evet.Yaz kur yapma maçını yeniden yaşıyoruz. Gram altında saldırıyı tekrar görüyoruz. Ancak tüm parayı almak yerine yatırımcı olmak önemlidir. Siyasiler oy vermeye gittiğinde dolar 30 lira, altının gramı 2 bin lira dediler mi?Daha iyi ekonomi vaadinde bulundu. Kim kime güvendi de o kadar altın ve dolar aldı.”

28 MAYIS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU

En son altın ve döviz kuru verileri, iç ve dış piyasalara hâkim olmak için yatırımcıların ve kamuoyunun ilgisini çekiyor. Ekonomik ve finansal kararlarda önemli bir etkiye sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler, aramalarında euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın, kaç TL vb. Sorularına cevap arıyorlar. İşte 28 Mayıs 2023 canlı ve anlık döviz kuru takibi...

(DOLAR-EURO-STERLİN KAÇ TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 19,92 (Alış) - 19,97 (Satış)

EURO: 21,37 (Alış) - 21,38 (Satış)

STERLİN: 24,58 (Alış) - 24,70 (Satış)

1 DOLAR = 19,97 TL

28 MAYIS PAZAR 2023 CANLI ALTIN FİYATLARI...

????GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.248,57 Türk Lirası

Gram altın satış: 1.249,93 Türk Lirası

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.250,00 Türk Lirası

Çeyrek altın satış: 2.343,00 Türk Lirası

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.487,00 Türk Lirası

Yarım altın satış: 4.715,00 Türk Lirası

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.988,00 Türk Lirası

Tam altın satış: 9.402,00 Türk Lirası

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.260,00 Türk Lirası

Cumhuriyet altını satış: 9.400,00 Türk Lirası

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.223,00 Türk Lirası

Ata altın satış: 9.714,00 Türk Lirası

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Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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