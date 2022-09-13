Uzman analistler tarafından yapılan altın değerlendirmeleri sonucunda hedef Aralık aynı gösterirken yükselişe geçen altın fiyatlarının geleceği nokta merak konusu oldu. ABD Merkez Bankası'nın gelecek aydan sonra para politikası adımlarını küçük boyutlandırılmaya geçileceğinden sonra altı fiyatlarında düşüş beklenmektedir. 13 Eylül 2022 altın fiyatları haberimizde...
Finans
13 Eylül 2022 - 14:56
Altının geldiği nokta görenleri şaşırttı! Dur durak bilmeyen altından zirve çıkışı geldi! 13 Eylül 2022 altın fiyatları
Günden güne farklılık gösteren altın fiyatları FED faiz kararından etkilenmeye başladı. Bir süre düşüşte olan altın fiyatları yükselişe geçerken yatırımcılar ise durumun ne kadar devam edeceğini yakından takip etmektedir. Altın fiyatlarındaki dalgalanma sonucunda 13 Eylül 2022 altın fiyatları merak konusu oldu. İşte, 13 Eylül 2022 güncel altın fiyatları haberimizde yer almaktadır
Finans
13 Eylül 2022 - 14:56
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