Finans
13 Eylül 2022 - 14:56

Altının geldiği nokta görenleri şaşırttı! Dur durak bilmeyen altından zirve çıkışı geldi! 13 Eylül 2022 altın fiyatları

Günden güne farklılık gösteren altın fiyatları FED faiz kararından etkilenmeye başladı. Bir süre düşüşte olan altın fiyatları yükselişe geçerken yatırımcılar ise durumun ne kadar devam edeceğini yakından takip etmektedir. Altın fiyatlarındaki dalgalanma sonucunda 13 Eylül 2022 altın fiyatları merak konusu oldu. İşte, 13 Eylül 2022 güncel altın fiyatları haberimizde yer almaktadır

Finans
13 Eylül 2022 - 14:56
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Altının geldiği nokta görenleri şaşırttı! Dur durak bilmeyen altından zirve çıkışı geldi! 13 Eylül 2022 altın fiyatları
Uzman analistler tarafından yapılan altın değerlendirmeleri sonucunda hedef Aralık aynı gösterirken yükselişe geçen altın fiyatlarının geleceği nokta merak konusu oldu. ABD Merkez Bankası'nın gelecek aydan sonra para politikası adımlarını küçük boyutlandırılmaya geçileceğinden sonra altı fiyatlarında düşüş beklenmektedir. 13 Eylül 2022 altın fiyatları haberimizde...

13 Eylül 2022 altın fiyatları

Gram altın fiyatı

Alış: 1.022,15

Satış: 1.024,07

Spot altın fiyatı

Alış: 1.013,31

Satış: 1.013,48

Altın/ONS fiyatı

Alış: 1.725,77

Satış: 1.726,12

13 Eylül 2022 altın fiyatları

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 1.621,30

Satış: 1.657,03

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 6.485,15

Satış: 6.607,74

Yarım altın fiyatı

Alış: 3.232,46

Satış: 3.314,06

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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