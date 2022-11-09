Altının kaderi değişiyor: Birden fırladı, o günden sonra bin 50 TL'yi aşabilir!

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bir süredir 1000 TL’nin altında fiyatlanan ve yatırımcılara alım fırsatı sunan altın, önceki hafta yaşanan gelişmelerin ardından yeniden yükseldi. Altın fiyatlarında rekor beklentisi yeniden hız kazanırken uzman isimlerden bir bir yeni açıklamalar geliyor. Önceki hafta ilk olarak ABD faiz kararı ve ardından TÜİK enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla altın fiyatları durağan seyrini bozarak yükseldi. Beklenen ABD enflasyon rakamı açıklaması öncesi altın hızla önce 1000 TL daha sonra 1025 TL seviyelerini kırdı.
ABD enflasyonu dengeleri değiştirecek
ABD’de kongre ara seçimi için sayım devam ediyor. Bir yandan da ABD enflasyon rakamı bekleniyor. Analistler, henüz resmi olmayan sonuçların net bir tablo ortaya koyamayacağını, şu anki belirsizlik nedeniyle piyasalarda “bekle-gör” tutumunun öne çıktığını ifade ediyor.
Piyasaların kaderini bekleyecek asıl gelişme ise ABD enflasyon verisi ile ortaya çıkacak. Enflasyon, Fed’in faiz artırımlarında ilerleyen süreçte izleyeceği adımlar için önemli bir yol gösterici olacak. Analistler, ABD’de Ekim ayı enflasyonunun beklenen rakamdan daha yüksek çıkması halinde ons altın fiyatının 1690 dolar seviyesinin altına düşeceğini, düşük bir enflasyon rakamı gelir ise ons altının 1725 dolar seviyesinin üzerine çıkmasını bekliyor.
Kasım ayı önemliAltın fiyatları ekim ayı boyunca 1000 TL’nin altında fiyatlanıyordu. Gram altın 970 liraya kadar düşerken önemli bir alım fırsatı yaratmıştı. Uzman isimler Kasım ayına dikkat çekmiş ve ekim ayının son alım fırsatı olduğunu dile getirmişti. Kasım ayına girilmesiyle birlikte ise uzmanların beklentileri gerçekleşti.
İlk haftadan itibaren 1000 TL’ye yükselen gram altın, hafta boyunca 1025 liraya kadar yükseldi. Gram altın bugünden itibaren ise 1024 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise şu an 1.686 liradan fiyatlanıyor. Ons altın ise şu an 1.711 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Cumhuriyet altını 6 bin 716 lira, yarım altın 3 bin 370 lira seviyesinde yer alıyor. Altın fiyatları için önümüzdeki gün açıklanacak ABD enflasyon verisi ve kongre seçimlerinin sonucu önem arz ediyor. Enflasyonun yüksek çıkması halinde ons altının 1700 dolar seviyesinin altına inmesi, düşük gelmesi halinde ise 1700 doların üzerine çıkması bekleniyor.