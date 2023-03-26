Altının rüzgarı doları da arkasına altı! Gram altın rekor üstüne rekor kırdı: Altın borcu olanlar bu habere üzülecek!













FED tarafından verilen faiz kararından sonra altın fiyatlarında artış meydana gelmişti. Sabah sularında dolar kurunun 19.05 liradan 19.26 liraya çıkması gram altını da etkiledi. Gram altın şimdiye dek görmediği yüksekliği gördü ve 233 lirayı buldu. Bu durum ons fiyatlarını çok etkilemese de ülkede gram altının rekor kırmasına sebep oldu. Dolar hızla yükselirken gram altın 1220 liradan 1233 liraya ulaştı. Doların tekrar bir düşüş yaşayıp 19.06 liraya inmesiyle de gram altın 1217 lira oldu. Bir önceki gün 1993 dolar olan altının ons fiyatı ise günün ilk yarısında yatay harekete devam etti. TSİ 12.35 sularından sonra spot piyasada 1992 dolardan işleme alındı.Şubat ayını 1826 dolar ile tamamlayan altının ons fiyatı, ABD'de Silicon Valley Bank'in (SVB) iflas etmesi ile Avrupa'da Credit Suisse'de meydana gelen çöküş sebebiyle bankacılık sektörüne duyulan endişelerin artması ile birlikte yönünü yukarı çevirdi. Merkez bankalarında devam eden faiz artışlarına rağmen görülen belirsiz durumlar 'güvenli liman' olarak anılan altına isteği artırdı. Analistler ons fiyatında 2000 doların önemli bir sınır haline geldiğini ve piyasalar tarafından bu seviyenin takip edilmekte olduğunu söyledi. Şimdiye dek kar uzun vadede bu sınır değişmezken talebin yeterli desteği getirmemesi halinde 1970 dolara doğru düşüş meydana gelebileceğini belirtti.