Altının seyrini değiştirecek kritik gün! Piyasalar ABD'ye odaklandı







EN YÜKSEK SEVİYEDEN YÜZDE 19 ORANINDA DÜŞTÜ





ABD'DEN KRİTİK BİR VERİ BEKLENİYOR







13 EKİM 2022 PERŞEMBE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarındaki düşüş eğilimi devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını agresif bir şekilde artırmaya devam edeceği beklentileri, geçen hafta beklenenden daha güçlü gelen ekonomik belirsizlik ve istihdam verilerinin ardından yükseldi. Bu beklentiler doları güçlü tuttu ve altın fiyatı üzerinde baskı yarattı.Spot altın, Fed'in faiz artırımlarının devam edeceği ve daha agresif parasal sıkılaştırma beklentileriyle Mart ayındaki en yüksek seviyesinden yaklaşık yüzde 19 düştü.Altın piyasası da bugün ABD'de açıklanan enflasyon verilerini yakından takip ediyor. Uzmanlar, bugünkü enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması durumunda piyasada ciddi bir hareket olabileceğine inanıyor. IKOIN Menkul Değerler tarafından hazırlanan bir altın analizi aşağıdaki gözlemleri içeriyordu: "Beş günlük bir düşüş serisinin ardından ons altın, 1658 destek bandı civarında bazı gerici alımlarla Çarşamba günü 10 günlük ortalama sınıra yükseldi. Bugün ABD enflasyon odağı, 1697 işlem seansı oldu. Ayrıca siyah alçalan trend çizgisi de bir sonraki direnç bölgelerinde yakın takibe alınabilir. Bunun altında, 1640 ve 1615 seviyeleri, 1658 bandının altına olası bir düşüşü destekleyebilir.Tüm bu gelişmeler devam ederken yatırımcılar güncel altın fiyatlarını ve yaşanan anlık değişimleri yakından takip ediyor. Ons altının fiyatı 1700 doları altında bulunan seyrine devam ederken uluslararası piyasalarda ons altın satış fiyatı 1670 dolardan işlem görüyor. Spot piyasada altının satış fiyatları ise gram altın 997 lira, çeyrek altın 1670 lira, yarım altın 3317 lira, Cumhuriyet altını da 6610 liradan işleme alınıyor.