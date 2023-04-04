Altının yükseliş grafiğinde yeni rekor: Gram altın 1.250 TL'yi geçti!













YURT İÇİ AÇIK POZİSYONLAR İLK KEZ 10 MİLYONUN ALTINA DÜŞTÜ

Bu sabah yüzde 0.1 düşerek 1.981 dolar civarında işlemde olan spot altın, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasıyla yüzde 1.2 artış gördü ve 2.025 doların üzerine çıktı. Gümüş, yüzde 3,2 primle 24,78 dolardan işleme devam ediyor. NATO ile Rusya arasındaki sınır ikiye katlanırken gram altın 1250 liraya yükselerek altın yükselişinin ardından tarihi rekorlar kırdı.Bugün açıklanan ABD fabrika siparişleri verileri Şubat ayına ilişkin beklentileri aştı. Yurtiçi açık pozisyonlar da 2021'den bu yana ilk defa 10 milyonun altına düştü. Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verileri de piyasayı ilgilendirecek. Altın külçeleri bu yıl yaklaşık yüzde 9 arttı, ancak küresel ekonomik görünüm ve enflasyon endişeleri nedeniyle dalgalı olmaya devam ediyor. Küresel piyasalar bankacılık krizini çevreleyen gelişmelere odaklanırken, altının ons fiyatı geçen yılın Mart ayından bu yana ilk kez 20 Mart'ta 2.000 doları gördü.