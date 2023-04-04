Bu sabah yüzde 0.1 düşerek 1.981 dolar civarında işlemde olan spot altın, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasıyla yüzde 1.2 artış gördü ve 2.025 doların üzerine çıktı. Gümüş, yüzde 3,2 primle 24,78 dolardan işleme devam ediyor. NATO ile Rusya arasındaki sınır ikiye katlanırken gram altın 1250 liraya yükselerek altın yükselişinin ardından tarihi rekorlar kırdı.
EKONOMİ
04 Nisan 2023 - 18:36
Altının yükseliş grafiğinde yeni rekor: Gram altın 1.250 TL'yi geçti!
ABD'de yayınlanan veriler, altının fiyatının yüzde 1'den fazla yükselerek 2.000 doların üzerine çıktığını gösterdi. Bu arada gram altın 1.250 liraya yükselerek altın yükselişinin ardından tarihi rekorlar kırdı.
EKONOMİ
04 Nisan 2023 - 18:36