Altınını TL hesabına çevireceklere yeni destek paketi!













Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladı kur destekli TL mevduat hesabında yeni bir hesap kapsamı daha eklendi. Altın hesabı..Merkez Bankası, altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesi ve bu hesapların da desteklenmesi ile ilgili 'Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de bir değişikliğe gitti. Yapılan değişikliği içeren tebliğ Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.Değişikliğe gidilen tebliğ, yurt içi gerçek kişilere ait olan altın cinsi mevduat ve katılım fonu hesaplarının değiştirilerek Türk lirası vadeli mevduat hesaplarına dönüşmesi durumunda mevduat ve katılım fonu sahiplerine bir destek sağlayacak olan usul ve esasları içeriyor.Alınan yeni karara göre 28 Aralık tarihinden itibaren mevcut durumda olan altın hesaplarının hesap sahibinin talebiyle dönüşüm fiyatı esas alınarak Türk lirası hesabına çevrilmesi durumunda bankanın söz konusu işlem sonucunda elde ettiği altının, dönüşüm fiyatı üzerinden TCMB tarafından satın alınması sağlanacak ve ve bu satın alımın karşılığı da Türk lirası ilgili bankaya aktarılacak.TL hesabına dönüştürülen hesapların 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli olacağı bildirilirken açılan TL mevduata hesabında bankanın hesap için uygulayacağı faiz oranının Merkez Bankası'nın belirlediği bir haftalık vadeli yönden repo ihale faiz oranının altında olmayacak.Vade sonu geldiğinde TL hesabı sahibine anapara ve faiz, katılma hesabı sahibine de vade sonunda katılma hesabı bakiyesini banka ödeyecek. Vade sonundaki fiyatın dönüşüm fiyatından yüksek olması durumunda fark banka tarafından ödenecek, faiz yada kar payından yüksek olması durumunda ise fark Merkez Bankasınca ödenecek. Türk lirası mevduat hesabına geçiş yapılarak vade işlemleri başlatıldıktan sonra, vade süresi gelmeden önce bozulan hesaplar için ise ödeme yapılmayacak.