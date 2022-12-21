SPOR
21 Aralık 2022 - 19:19

Altınordu, Gökhan Ünal'a emanet...

Altınordu, takımın başına Gökhan Ünal'ı getirdi.

SPOR
21 Aralık 2022 - 19:19
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Altınordu, Gökhan Ünal'a emanet...


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu FK, Ufuk Kahraman'dan boşalan teknik direktörlük görevine Gökhan Ünal'ı getirdi. Yapılan açıklamada "Hoş geldin Gökhan Ünal! A takımda Kahraman hocandan boşalan teknik direktörlük koltuğuna efsane golcü Gökhan Ünal getirildi. Büyük golcü Gökhan Ünal'a hoş geldin diyor ve ona görevinde başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı.

 



Spor Toto 1. Lig'de zor günler geçiren İzmir ekibi, 17 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 12 puan topladı. Puan cetvelinde 17. sırada yer alan takım, küme düşme hattında bulunuyor.

 

Ligde 8 maçtır mağlup olan İzmir ekibi, geçtiğimiz hafta teknik direktörü Ufuk Kahraman'la yollarını ayırmıştı. Bu ayrılığın ardından geçici bir süreliğine takımı, kaptan Ahmet İlhan Özek'e emanet etmişlerdi.

 

Oyunculuk yıllarında fırtınalar estiren Gökhan Ünal ise "Altınordu’da teknik direktörlük koltuğuna oturmak, benim adıma muhteşem bir fırsat. Genç oyunculara önem veren bir kulüpte çalışacağım. Bu durum, benim için Türkiye’ye umut veriyor. Aklımın ucundan küme düşmek gibi bir şey geçmiyor. Bu sezon ligi elimizden geldiğince en iyi yerde tamamlayıp kuruluşumuzun 100. yılında Süper Lig şampiyonluğu hedefiyle oynarız" şeklinde konuştu.

 

Gökhan Ünal, futbolculuk yıllarında Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları da giymişti.

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arda müldür
arda müldür
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