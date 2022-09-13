SİYASET
13 Eylül 2022 - 12:12

Altun, HDP'ye sordu: 'Nasıl olur da bu vahşi terör örgütüne karşı direnen bu anneleri görmezden gelirsiniz'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) ilişkin “Terör örgütünün siyasi payandası olan siyasi parti, elbette varoluşunun gereğini yapıyor” ifadesini kullanarak, HDP'ye “Nasıl olur da elleri kınalı askerlerimizi şehit eden, bu vahşi terör örgütüne karşı direnen bu anneleri görmezden gelirsiniz?” sorusunu sordu.

SİYASET
13 Eylül 2022 - 12:12
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Altun, HDP’ye sordu: 'Nasıl olur da bu vahşi terör örgütüne karşı direnen bu anneleri görmezden gelirsiniz'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, başkanlık binası konferans salonunda düzenlenen Sessiz Direnişin Sembolü: Diyarbakır Anneleri Sempozyumu'na katıldı. Sempozyuma, PKK tarafından aldatılan veya kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle bin 105 (3 yıl 10 gün) gündür HDP'ye karşı oturma eylemi yapan Diyarbakır Anneleri'nden Ayşegül Biçer'in yanı sıra Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Burhanettin Duran da katıldı.

İletişim Başkanı Altun, Diyarbakır Anneleri'ne saygı göstergesi olma amacı güden sempozyumda yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin ortaya koyduğu her atılım sürecinin 12 Eylül darbesi sonrasında oluşan PKK, FETÖ, terör örgütleri ve terör saldırılarıyla başarısızlığa uğratılmaya çalışıldığını savunarak, “Ancak özellikle son 20 yılda terörle mücadelede sağlanan başarılarla, hamdolsun Türkiye Cumhuriyeti bu terör belasından büyük oranda kurtulmuş durumdadır. Cumhurbaşkanımızın ‘terörü kaynağında kurutma' stratejisiyle, güvenlik güçlerimiz sınırlarımız içinde ve dışında etkin ve kararlı bir mücadele yürüttü, yürütmeye devam ediyor” dedi.

“Teröre karşı ne zaman istersek o zaman harekat yapabilen bir ülke haline geldik”

Yurt içinde terör örgütü PKK'nın esamesinin okunmadığını ifade eden Altun, “Yurtdışında da teröristlere nefes aldırmıyor, örgütün ele başlarını ayrı ayrı etkisiz hale getiriyoruz. Ekonomiden dış politikaya, savunma sanayiinden enerjiye, her alanda olduğu gibi terörle mücadelede de bağımsızlığımızı pekiştirdik. Böylece artık kimi devletlerin onayıyla ya da sağlayacağı imkanlarla değil, ne zaman istersek o zaman ve kendi geliştirdiğimiz imkanlarla operasyon yapan, teröre karşı harekat yapabilen bir ülke haline geldik” ifadelerini kullandı.
Terör örgütü PKK'nın kan kaybetmesi ile Türkiye'ye karşı yalan terörüne başvurduğunu söyleyen Altun, söz konusu yalan terörüne karşı kararlı mücadele yürüttüklerini dile getirdi.

Hacire Akar'ın HDP binası önünde başlattığı Diyarbakır Anneleri direnişinde başarı elde edildikçe, terör örgütü PKK mensuplarının ve siyasi uzantılarının deliye döndüğünü söyledi.

“Teröre karşı verdiğimiz mücadelemizde annelerin direnişinin de önemli bir yeri olduğunu hepimiz çok açık görüyoruz”

Altun, şöyle devam etti:

“Yine emin olun ki ne ülke içinde ne de küresel sistem içerisindeki hiçbir güç, bu annelerin yüreğini yenemez. Bu söylediklerimin sonucunu, kanıtını son üç yıldır bütün dünya gözleriyle görüyor. Hepimiz bu sürecin tanığıyız. Evlatlarına kavuşan aileler bunun en değerli ispatıdır. Teröre karşı verdiğimiz mücadelemizde annelerin direnişinin de önemli bir yeri olduğunu hepimiz çok açık görüyoruz.”

Terör örgütü PKK'nın çocukları ve kadınları nasıl istismar ettiğini kanıtları ile ortaya koyduklarını belirten Altun, “PKK ve uzantılarının gerçek yüzünü tüm dünyaya anlatmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Kimi siyasetçilerin, kırk yıldır kanımızı emen bu terör örgütüne (PKK) ve uzantılarına karşı milli bir duruşları yok”

Terör örgütünün siyasi payandası (desteği) olan yapının varoluşunun gereğini yaptığına dikkati çeken Altun, “Onların bu yok sayışları anlaşılabilir. Zaten başka türlü davranmaları da beklenemezdi. Adeta ‘çocukları terör örgütüne yollama merkezi' gibi çalışan, gelen parti binalarında siyaset yerine düşmanlık üreten bu yapılardan bu anlamda hiçbir beklentimiz yok. Ancak kendisini bu ülkenin muhalefeti olarak kodlayanların, siyasi pragmatizm uğruna dünyanın en meşru, en saf, en vicdani alanı olan anne yüreğini dışlamalarını, yok saymalarını ve hatta reddetmelerini en net şekilde kınıyorum. Kimi siyasetçilerin, kırk yıldır kanımızı emen bu terör örgütüne ve uzantılarına karşı milli bir duruşları yok” dedi.

“Nasıl olur da elleri kınalı askerlerimizi şehit eden bu vahşi terör örgütüne karşı direnen bu anneleri görmezden gelirsiniz?”

İletişim Başkanı Altun, ele aldığı siyasi partiye şu soruları sordu:

“Nasıl olur da elleri kınalı askerlerimizi şehit eden; gençlerimizi, çocuklarımızı, öğretmenlerimizi, işçilerimizi katleden; şehirlerde insanlarımızı bombalarla parçalayan bu vahşi terör örgütüne karşı direnen bu anneleri görmezden gelirsiniz?

Nasıl olur da bu annelerin evlatlarına kavuşmaları için onları açık yüreklilikle desteklemezsiniz?

Nasıl olur da bunca yıldır bu terör örgütüne karşı açık ve net bir tavır ortaya koymazsınız?

Nasıl olur da Türkiye'nin geleceğini çalan, ekonomik olarak hak ettiğimiz yerde olmamıza engel olan, huzurumuza ve kalkınmamıza ket vuran bu terör örgütüyle mücadele eden devletimizin nasıl olur da yanında durmazsınız?

Nasıl bir vicdani, ahlaki, etik ve insani değerler sisteminden geçtiniz ki annelerin sabırla büyüttüğü bir mücadeleye siz kayıtsız kalabiliyorsunuz, hatta bu mücadeleyi itibarsızlaştırmak için çalışabiliyorsunuz?”

Tarihin Diyarbakır Annelerinin mübarek olduğunu söylediği mücadelesini yazacağına inandığını izah eden Altun, Diyarbakır Annelerine destek vermeyenlerin ise tarih sahnesinde utançla anılacağını savundu.

“Bütün küresel güç odaklarına sesleniyorum: Ne kadar güçlü olursanız olun annelerin yüreklerine karşı koyamazsınız”

Altun, Diyarbakır Annelerinin küresel güç odaklarına “yenileceksiniz" mesajını verdiğini söyleyerek, “Ve yenileceksiniz. Bütün küresel güç odaklarına sesleniyorum: Ne kadar güçlü olursanız olun annelerin yüreklerine karşı koyamazsınız. Dünyada hiçbir güç, hiçbir sistem anne yüreği kadar güçlü olamaz, meşru olamaz, saf olamaz ve etkili olamaz” ifadelerine yer verdi.

Sempozyum, Altun konuşmasının ardından “Teröre Karşı Toplumsal Hareket: Diyarbakır Anneleri” başlıklı birinci oturum ile devam etti.

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Haber Editörü
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