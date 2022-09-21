Alzheimer’den doğru beslenme ile korunun













Çağın en korkulan hastalıklarından bir tanesi olan Alzheimer ile Türkiye'de 600 binin üzerinde aile mücadele ediyor. Yapılan araştırmalara göre yaşlanan Türkiye nüfusu göz önüne alındığında 2050'li yıllarda bu rakamın katlanarak artacağı tahmin ediliyor. Kartal Kızılay Hastanesi Uzm. Dyt. Nurdan Çeliktaş, yaşlı nüfustaki artışın Alzheimer ve demans gibi hastalıkların görülme sıklığını da artırdığına dikkati çekti. Çeliktaş, “Alzheimer riski taşıyan veya teşhisi konulmuş kişilerde Akdeniz tipi beslenme uygundur. Bu rahatsızlıklarda damar ve beyin fonksiyonlarının korunması için folik asit, Omega 3 ve E vitamininden zengin beslenmeye özen gösterilmelidir. Folik asit, Omega 3 ve E vitamini koyu yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, ıspanak, bürüksel lahanası, marul vb. sebzelerde, portakal, kayısı, çilek gibi meyvelerde, badem, fındık, ceviz gibi kuruyemiş grubunda, somon, ton balığı vb. yağlı balıklarda, zeytinyağı gibi sıvı yağlarda bulunur. Ayrıca salam, sosis gibi şarküteri gıdaları, cips, hazır çorbalar, şekerlemeler bellek sorunu oluşturduğu yapılan çalışmalarda tespit ettiği için tüketilmemesi gereklidir” dedi.