Alzheimer’ın İlacı Bu Bitkide Saklı!







Doğal Bir İlaç: Zahter







Zahterin Yan Etkisi Var mıdır?

Kimler Zahter Kullanamaz?

Türk mutfağında kullanım alanı oldukça geniş olan zahter, Akdeniz bölgesinde yetişen bir bitki türüdür. İnsan vücuduna pek çok faydası bulunan zahter, doğal bir ilaç etkisi yaratmaktadır.Antioksidan ve anti-inflamatuar özelliği bulunan zahter, vücuttaki serbest radikaller ile savaşarak hücre hasarını en aza indirir.Demir, kalsiyum ve magnezyum yönünden zengin olan zahter, kemik sağlığını güçlendirmektedir. Sindirim sistemi için mucizevi etkileri olan zahter, içerdiği lif sayesinde sindirim sağlığını olumlu etkiler. Kabızlığı önler.İçerdiği bileşikler ile Alzheimer gibi hastalıklarını riskini azaltmaya yardımcı olur. Anti- kanser bileşikler içeren zahter, faydalarıyla vücudu koruma kalkanına almaktadır. Bu faydaların yanı sıra, zahter lezzetli bir bitkidir ve salatalar, mezeler ve diğer yemeklerde kullanılabilir.Bilinen ciddi bir yan etkisi bulunmayan zahter bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bu durumda belirtiler arasında deri döküntüleri, kaşıntı, hapşırma, burun akıntısı, gözlerde sulanma ve hatta solunum zorluğu gibi semptomlar yer alabilir.Zahterin bazı özellikleri nedeniyle bazı insanlar tarafından kullanılması önerilmemektedir. Örneğin: Hamile kadınlar, emziren kadınlar, alerjisi bulunanlar, kan sulandırıcı ilaç kullananlar.