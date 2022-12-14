SAĞLIK
14 Aralık 2022 - 11:10

Alzheimer tedavisinde büyük gelişme! Hastalara umut olacak

Hastalık için sonun başlangıcı olarak nitelendirilen gelişme Alzheimer hastalarına umut oldu. Tıp dünyasındaki bu gelişme milyonlarca hastayı ve hasta yakınını ilgilendiriyor.

SAĞLIK
14 Aralık 2022 - 11:10
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Alzheimer tedavisinde büyük gelişme! Hastalara umut olacak

Başarısız olan pek çok girişimin ardından geliştirilen ve geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşılan Lecanemab adlı ilaç, hastalar ve aileleri için yeni bir umut kaynağı oldu. Dünya nüfusunun giderek yaşlanması nedeniyle küresel bir sağlık sorunu olarak kabul edilen Alzheimer hastalığında sevindirici gelişmeler yaşandı. Zihinsel becerilerdeki yavaşlamayı yüzde 27 civarında durdurduğu bildirilen ilaç hakkında uzmanların olumlu izlenimi olduğu öğrenildi. Serum yoluyla verilen etkili olduğu tahmin edilen ilacın zihinsel becerilerdeki yavaşlamayı epeyce oranında yavaşlattığı kanıtlandı. Buluş olarak nitelendirilen ilacın son 30 yılın en büyük atılımı olduğu, Alzheimer için sonun başlangıcını işaret ettiğini ve milyonlarca Alzheimer hastası için tedavi ihtimalinin gerçek olabileceğini belirtildi. Lecanemab hastalığı durdurmak yerine yavaşlatsa da bir tedavi seçeneği sunan ilk ilaç olma özelliğini taşıyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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