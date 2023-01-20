Aman dikkat bu olay sizinde başınıza gelebilir! Araç satın alırken bu hatayı yapmayın... Tam 7 yıldır arabasını satamıyor







NOTER ONAYLI SATIŞ SÖZLEŞMESİNE RAĞMEN ARACIN SATILAMAZ HÜKMÜ NEDENİYLE MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR







Ankara'da aracı satın alan kişi 7 yıldır aracını satamıyorAnkara'da yaşayan Mücahit Eren Uslu, 7 yıl önce aldığı aracın satılamaz olduğunu öğrendi ve aracın satılamaması nedeniyle büyük bir mücadele veriyor. Uslu, 2016 yılında aracı satın aldığı kişiden satın aldı ve aracının ruhsatını çıkarmak için emniyete gittiğinde aracın üzerinde "satılamaz" tedbiri olduğunu öğrendi.Nedeni, aracı Uslu'ya satan kişinin aracı satın aldığı kişiye parayı ödememiş olması ve bunun nedeniyle aracın üzerinde "satılamaz" tedbiri konulmuş olmasıydı. Uslu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin noterine güvenerek satın aldığım aracımı şu an da satamıyorum. Arabada huzurum yerinde değil ve gerçekten de binesim gelmiyor" diye konuştu. Uslu, aracı satın aldığı kişinin aracı ilana koyması ve dolandırıcının sahte bir dekont göstermesi nedeniyle aracın bedelini almadan aracı teslim etmiş olması nedeniyle aracını satamıyor. Uslu'nun avukatı Cansu Çağlar da "3 tane savcısı değişti dosyanın. Dosya artık yılan hikayesine döndü açıkçası. Aracını 7 yıldır satamamaktadır.Bizler şaşiriyoruz bu davanın 7 yıldır devam etmesine" diye konuştu. Uslu, aracı satın alırken noter onaylı satış sözleşmesi yapmış olsa da aracın satılamaz hükmü nedeniyle aracı satamıyor. Uslu, aracın ilk sahibinin aracı ilana koyması ve dolandırıcının sahte bir dekont göstermesi nedeniyle aracın bedelini almadan aracı teslim etmesi nedeniyle aracın satılamaz hükmü konulmuş. Uslu, aracının satılamaz hükmü nedeniyle aracı satamıyor ve 7 yıldır mücadelesini sürdürüyor. Bu olay, araba satın alırken dikkatli olunması gerektiğini ve aracın geçmişini araştırmadan satın almamanın ciddi sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor. Bu nedenle, araba satın almadan önce aracın geçmişini ve aracın satılamaz hükmü olup olmadığını araştırmak önemlidir.