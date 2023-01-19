Aman dikkat dolandırıcıların tuzağına düşmeyin! Yeni hedefleri TOKİ kuraları! TOKİ'den vatandaşlara uyarı geldi! Bu vaatlere ve mesajlara itibar etmeyin













Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, dar gelirli vatandaşlara yönelik konut kampanyası kapsamında, son günlerde kuralarda öncelik sağlamayı vaat eden ancak ödeme talep eden kişilerin artmasına karşın, vatandaşlara uyarı yaptı. Açıklamada, kurallara uymak ve öncelik sağlamak üzere ödeme talebinde bulunan kişi veya kişilerin itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) dar gelirli vatandaşların son günlerde konuta erişiminde zorlandıklarını ve idarenin ismi kullanılarak sahtekarlık ve dolandırıcılık yapıldığını açıkladı. Açıklamada, vatandaşların dikkatli olmaları ve idarenin resmi kanallardan ödeme talep etmediği uyarısı yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi;Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan açıklamada, son günlerde dar gelirli vatandaşların konuta erişiminde zorlandığı ve idarenin ismi kullanılarak sahtekarlık ve dolandırıcılık yapıldığı belirtildi. Açıklamada, idarenin satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu vs. işlemlerinin tamamının T. Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası'nın yetkili şubeleri aracılığı ile yapıldığı, başka bir banka şubesi veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmadığı ve herhangi bir koopperatif veya dernek vasıtasıyla bir talep ya da ön talep ya da kapora vb. alınarak işlem yapılmadığı vurgulandı. Vatandaşların, idarenin resmi kanallardan ödeme talep etmediği, itibar etmemeleri ve savcılığa suç duyurusunda bulunmaları gerektiği uyarısı yapıldı.