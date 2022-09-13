SAĞLIK
13 Eylül 2022 - 19:09

Aman dikkat! Meningokok mikrobu körlük, sakatlık, zeka geriliği yapıyor! Uzmanlar uyardı meningokok aşısını yaptırın!

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sonrasında salgından korunmak adına birçok önlemler alınmaya başlandı. Her geçen gün hastalıklardan korunmak adına gündeme gelen yeni mikrop ise Meningokok oldu. İşte, Meningokok mikrobu nedir, nasıl geçer, aşısı var mı? sorularının yanıtı haberimizde yer almaktadır

SAĞLIK
13 Eylül 2022 - 19:09
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Aman dikkat! Meningokok mikrobu körlük, sakatlık, zeka geriliği yapıyor! Uzmanlar uyardı meningokok aşısını yaptırın!


 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Irmak Ünver, en sık menenjit yapan 3 bakteriden biri Neiseria menengitidis denen meningokok mikrobu olduğu belirlenmesi üzerine sakatlık, körlük, zeka geriliği, işitme kaybı, uzuv kaybı hatta ölümcül nedenlerine sebep olduğu belirtildi. Bu durumda mikroplar için aşının önemine tekrar vurgu yapıldı. Kovid-19 virüsü üzerine diğer enfeksiyon hastalıklardan korunmak içinde artı bir çaba gösterilmeye başlandı. Günümüzde adı sıklıkla geçen Meningokok mikrobu hakkında tüm detaylar...

Çocuk hastalıklarında en tehlikesi olarak adlandırılan 'Menenjit' çocukluk çağında yaşanmaktadır. Menenjite neden olan birden fazla mikroorganizma olduğundan en sık menenjite neden olan bakteriler arasında meningokok yer alır. Yeni doğan bebekler ya da 5 yaşına kadar olan ki süreçte bağışıklık sisteminin gelişmemesinden kaynaklı olarak vücudun mikropları çekmesi aşikardır. Bu nedenle ise menenjit rahatsızlığı küçük yaşlarda daha sık rastlanırken ikinci en çok görülenler ise ergenler olarak sınıflandırılmıştır. Çocukların meningokok mikrobundan korumak için öncelik aşılara verilmelidir.



Meningokok mikrobunda aşı önemi

Meningokok mikrobuna dikkat!

Uzm. Dr. Irmak Ünver, meningokok mikrobunun kişiden kişiye temas yoluyla, öksürme ve hapşırma ile havaya yayılan mikroplar ile geçtiğini söyledi. Bu mikrobu alan kişilerde öncelikli olarak üşüme, ateş, titreme, halsizlik ve kas ağrısı yaşanmaktadır. Bu semptomlar ise kişinin bağışıklık sistemine bağlı olarak değişir.

Aşıların yan etkisi yok

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Irmak Ünver, meningokok mikrobuna karşı aşılananların çoğunda ciddi bir yan etki ile karşılaşılmadığını belirtirken aşının devamında vücudunun karşılık vermesi mümkün olup aşının uygulanan yerinde kızarıklık, şişlik ve yüksek ateş gösterilmektedir. Aşının çeşitlerinde farklılık gösteren etkenler hekim kontrolü ve onayı olmadan aşı uygulanmamalıdır. Meningokok hastalığında bulaşma durum kişilerde ölümcül olarak sonuçlanma riski yüksektir. Bu nedenle aşılardan korkan kişiler adına Uzman Dr. Irmak Ünver enfeksiyonlardan korunmak amaçlı aşıların güvenilir olduğunu belirtti. 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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