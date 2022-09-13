Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Irmak Ünver, en sık menenjit yapan 3 bakteriden biri Neiseria menengitidis denen meningokok mikrobu olduğu belirlenmesi üzerine sakatlık, körlük, zeka geriliği, işitme kaybı, uzuv kaybı hatta ölümcül nedenlerine sebep olduğu belirtildi. Bu durumda mikroplar için aşının önemine tekrar vurgu yapıldı. Kovid-19 virüsü üzerine diğer enfeksiyon hastalıklardan korunmak içinde artı bir çaba gösterilmeye başlandı. Günümüzde adı sıklıkla geçen Meningokok mikrobu hakkında tüm detaylar... Çocuk hastalıklarında en tehlikesi olarak adlandırılan 'Menenjit' çocukluk çağında yaşanmaktadır. Menenjite neden olan birden fazla mikroorganizma olduğundan en sık menenjite neden olan bakteriler arasında meningokok yer alır. Yeni doğan bebekler ya da 5 yaşına kadar olan ki süreçte bağışıklık sisteminin gelişmemesinden kaynaklı olarak vücudun mikropları çekmesi aşikardır. Bu nedenle ise menenjit rahatsızlığı küçük yaşlarda daha sık rastlanırken ikinci en çok görülenler ise ergenler olarak sınıflandırılmıştır. Çocukların meningokok mikrobundan korumak için öncelik aşılara verilmelidir.
SAĞLIK
13 Eylül 2022 - 19:09
Aman dikkat! Meningokok mikrobu körlük, sakatlık, zeka geriliği yapıyor! Uzmanlar uyardı meningokok aşısını yaptırın!
Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sonrasında salgından korunmak adına birçok önlemler alınmaya başlandı. Her geçen gün hastalıklardan korunmak adına gündeme gelen yeni mikrop ise Meningokok oldu. İşte, Meningokok mikrobu nedir, nasıl geçer, aşısı var mı? sorularının yanıtı haberimizde yer almaktadır
SAĞLIK
13 Eylül 2022 - 19:09
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