Aman dikkat! WhatsApp'ta bu 5 hatayı yapan engelleniyor..







1) KORSAN İÇERİKLER GÖNDERMEYİN











2) WHATSAPP’ÇIKARTMA VE FOTOĞRAFLARINI KULLANMAYIN





3- ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AİT SÜRÜM KULLANMAYIN





4) SPAM YAPMAYIN VEYA HACKLEMEYE ÇALIŞMAYIN





5) WHATSAPP'TA ETKİNLİĞİNİZİ OTOMATİKLEŞTİRMEYİN





WhatsApp anlık mesajlaşma uygulaması her gün milyonlarca kişi tarafından kullanılmaktadır. Ne yazık ki Meta'nın platformu, sunduğu özellikler nedeniyle kullanıcılar için vazgeçilmez hale geldi, ancak bazı ihlaller hesabın tamamen yasaklanmasıyla sonuçlanabiliyor. Diğer uygulamalar gibi WhatsApp da sorunlu kullanıcıları kendi platformundan engelleme ve kısıtlama yeteneğine sahiptir. Peki WhatsApp'tan nasıl yasaklanırsınız? İşte asla işlememeniz gereken 5 hata..WhatsApp, korsan dijital içeriği işleme konusundaki politikasını değiştirdi. 2 GB'a kadar olan filmler, müzikler veya videolar genellikle uygulama aracılığıyla aktarılır. Ancak bunun dışında WhatsApp'ta film paylaşmak yasaktır. Bazı kullanıcılar bunu denedi. Birisi size telif hakkıyla korunan bir film veya ses dosyası gönderirse, onu saklayabilirsiniz ancak paylaşamazsınız. WhatsApp paylaştığınız şeylere erişebildiğinden ve otomatik bir bilgisayar korsanlığı sistemi içerdiğinden, yasadışı bir şekilde paylaşımda bulunduğunuz tespit edilirse hesabınız yasaklanabilir.Gönderi telif hakkıyla korunmuyorsa, bu görüntü WhatsApp için uygun değildir. Bunun nedeni, şirket tarafından belirlenen görsellerde geçerli olmamasıdır. Bunlar, ırkçı veya cinsel içeriklerle ilgili çıkartma ya da fotoğraflardır.Bu tür resimlerin ve çıkartmaların kullanılmasındaki amaç eğlenmektir. Ancak WhatsApp'ın hizmet şartları gereği gönderdiğiniz çıkartmalara veya fotoğraflara dikkat etmeniz önerilir. Aksi takdirde hesabınız bloke olabilir.WhatsApp, sadece Android işletim sistemi kullanan kullanıcılarının yetkisiz bir sürümü indirmesine izin verir. Bunlar, programı değiştirmenize ve geçerli sürümde bulunmayan işlevler eklemenize olanak tanır. Bu durumun meydana getirdiği güvenlik risklerinin yanı sıra platform bu uygulamalara izin vermemektedir. WhatsApp bu uygulamayı kesinlikle yasaklamaktadır. Ayrıca hesabın askıya alınmasının en yaygın nedenlerinden biridir. Ayrıca, uygulamayı indirdikten ve giriş yaptıktan sonra uygulamanın sizi ne sıklıkta uyarı gönderdiğine dikkat edin. Buna bağlı olarak hesabınızı kaybedebilirsiniz.Spam, kullanıcının aynı gönderiyi veya mesajı tanıtım amacıyla birden çok kişiye göndermesidir. WhatsApp, "mesaj özelliği" ile birlikte aynı anda mesaj gönderebileceğiniz alıcı sayısını 5 ile sınırlandırıyor. Bu nedenle kullanıcıları rahatsız etmeyen bir iletişim hedeflenmiştir. Tüm bunlardan dolayı WhatsApp siz farkında bile olmadan sizi spam olarak işaretleyebilir. Bu durum devam ederse, birkaç saatlik, günlük veya haftalık geçici bir yasaklama alabilirsiniz. Sonra da kalıcı bir yasak gelir.WhatsApp, kullancılarına ücretsiz ve sınırsız olarak sunulur. Ancak, uygulamaları planlı bir şekilde yönetmek için otomatikleştirmek külfetli olabilir. WhatsApp birden çok otomatik mesajın ya da spam veya tehlikeli bağlantı göndermeyi bir ihlal şeklinde kabul eder. Bu nedenle, uygulamanız içindeki otomatik işlemler sizi platformun dışında tutabilir.