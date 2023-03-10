EKONOMİ
10 Mart 2023 - 12:45

﻿Aman dikkat... Zaman aşımından paranız silinebilir! Ziraat hesabı olanlara resmen açıklandı! Hemen başvuru yapın

Ziraat Bankası tarafından müşterileri için yeni bir uyarı daha geldi. Peki hangi müşterilerin hesaplarındaki para silinecek? Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
10 Mart 2023 - 12:45
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
﻿Aman dikkat... Zaman aşımından paranız silinebilir! Ziraat hesabı olanlara resmen açıklandı! Hemen başvuru yapın
TAKİP ETTAKİP ET


Bankalar hesapları zaman aşımına uğrayan müşterileri sık sık uyarmaya devam ederken yeni bir uyarı da Ziraat Bankası'ndan geldi. Peki hangi müşterilerin hesapları sıfırlanacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI ZAMAN AŞIMI UYARISI

Ziraat Bankası bankada hesabı olan ve işlem yapılmadığı için zaman aşımına uğrayacak hesaplar ile ilgili uyarılarda bulundu. Bankalarda hesabı olup işlem yapılmayan ve zaman aşımına uğrayan hesaplardaki paralar Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na geçiyor. Ziraat Bankası tarafından yapılan uyarıya göre yayımlanan listede 15 Haziran 2023 tarihine kadar bir başvuru yapılmaması halinde hesapların sıfırlanacağı ve paranın geri alınamayacağı öğrenildi.



Ziraat Bankası Mevduat Hesabı Uyarısı

 Ziraat Bankası açıklaması şu şekilde; '5411 sayılı Bankacılık Kanunu 62. maddesi kapsamında bankaların mevduat, katılım fonu, emanet, alacaklardan hak sahibi müşterinin son talebi, işlemi ya da herhangi bir yazılı talimat tarihinden başlanıp 10 sene içinde zaman aşımı olmasına karar verilir. 2006 tarihinde Resmi Gazete üzerinde yürürlüğe giren Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zaman aşımına Uğrayan Mevduat Katılım Fonu Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında 8. madde gereği bankalar zaman aşımına uğrayan hesap sahiplerinin isimleri Şubat ayının başından itibaren 4 ay süreyle ilan edilmesi gerekir. Zaman aşımına uğrayan hesaplar listesinde adı bulunan müşterilerin en geç 15 Haziran 2023 tarihine kadar bağlı oldukları şubeye kimlik ile başvuru yapmamaları halinde zaman aşımına uğrayan hesaplar Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na devredilir. 2023 senesi içinde zaman aşımına uğrayacak hesapları öğrenmek isteyen müşteriler sorgulamalarını resmi internet sitesi üzerinden yapabilir.' 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ