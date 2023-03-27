Cuma akşamları Star TV ekranlarında yayınlanan ve büyük kitlelere hitap eden Yalı Çapkını dizisinin Esme'si Sezin Bozacı cesur pozlarıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte o fotoğraflar!
MAGAZİN
27 Mart 2023 - 18:30
Aman Kazım Ağa görmesin! Yalı Çapkını'nın Esme'sinden cesur pozlar: Onu hiç böyle görmediniz
Star TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri haline gelen Yalı Çapkını dizisinin Esme'si herkesi şaşırttı! Esme'nin güzelliği sosyal medyanın dilinde. Tüm detaylar haberimizde.
MAGAZİN
27 Mart 2023 - 18:30