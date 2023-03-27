MAGAZİN
27 Mart 2023 - 18:30

Aman Kazım Ağa görmesin! Yalı Çapkını'nın Esme'sinden cesur pozlar: Onu hiç böyle görmediniz

Star TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri haline gelen Yalı Çapkını dizisinin Esme'si herkesi şaşırttı! Esme'nin güzelliği sosyal medyanın dilinde. Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
27 Mart 2023 - 18:30
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Aman Kazım Ağa görmesin! Yalı Çapkını'nın Esme'sinden cesur pozlar: Onu hiç böyle görmediniz


Cuma akşamları Star TV ekranlarında yayınlanan ve büyük kitlelere hitap eden Yalı Çapkını dizisinin Esme'si Sezin Bozacı cesur pozlarıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte o fotoğraflar!

YALI ÇAPKINININ ESME'Sİ GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Cuma günleri Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi büyük kitleler tarafından takip ediliyor. Dizide Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Diren Polatoğulları gibi birçok başarılı oyuncu yer alıyor. Yalı Çapkını dizisinde Sezin Bozacı ise Esme karakterine hayat veriyor. Esme karakteri dizi içinde sessiz ve pasif bir karakter olsa da normal hayatında güzelliğiyle herkesi büyülemeye devam ediyor. 45 yaşında olan ancak yaşını hiç göstermeyen Bozacı, Şeref Meselesi, İkimizin Yerine, Aşk Ağlatır gibi projelerin kadrosunda da yer almıştı. Sezin Bozacı'nın sosyal medyada son paylaştığı cesur fotoğraflar herkesi şoke etti! 



Yalı Çapkını Esme'si

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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