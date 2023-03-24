Aman Seda Sayan duymasın! Oğulcan Engin ve Miray Daner ilişkisinde çatırdama: O mesajı affetmedi!

Güzel oyuncu Miray Daner Kubilay Aka ayrılığının ardından Oğulcan Enginle herkesten uzak dolu dizgin bir aşka yelken açmıştı. Herkes evleneceklerini düşünürken ünlü çifte nazar mı değdi. Detaylar haberimizde…
BİR YILDAN FAZLA ZAMANDIR BİRLİKTELERDİ! MİRAY DANER- OĞULCAL ENGİN ÇİFTİNDEN KAHREDEN HABER! MİRAY DANER-OĞULCAL AYRILDI MI?
Bir yılı aşkın süredir aşkları olan Oğulcan Engin-Miray Daner çiftinden kötü haber
geldi... Bir yılı aşkın süredir aşk yaşıyorlardı! Miray Daner- Oğulcan Engin çiftinden şoke eden haber! Oğulcan Engin – Miray Daner'den Ayrıldı mı? İşte detaylar... Kasım 2021'den beri birlikte olan Oğulcan Engin-Miray Daner çiftinden sevenlerini üzecek ayrılık haberi geldi. Ayrılma kararı alan ünlü çiftin bu kararı "ihanet" nedeniyle aldıkları iddia edildi. Sabah kuşağının olmazsa olmazı Seda Sayan ile Beşiktaş'ın efsane ismi Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin, bir yılı aşkın süredir birlikte olduğu sevgilisi ünlü oyuncu Miray Daner’le beraber yaşıyorlardı. İkilinin bir yılı aşkın süredir devam eden ilişkisini 'ihanet' gerekçe göstererek bitirdiği iddia edildi.
'İHANET' İDDİASI
Son olarak TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan ve ağustos ayında yayından kaldırılan 'Karatahta' dizisinde 'Irmak Güngör' karakterini canlandıran Miray Daner, sevgilisi Oğulcan Engin’i aldattı. Bunun üzerine ihanet öğrenen Oğulcan Enginin tek başına İtalya’ya gittiği öğrenildi. Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Miray Daner, iki yıl önce tanıştığı bir iş adamıyla mesajlaştı. Söz konusu mesajı gören Oğulcan Engin ise bir yılı aşkın süredir devam eden ilişkisini bitirme kararı alarak İtalya'ya gitti. Üstündağ haberinde şu ifadelere yer verdi: "Oğulcan Engin, sevgilisi Miray Daner’in, iki yıl önce kısa bir süre görüştüğü iş adamına mesaj göndermesini affetmedi. Kubilay Aka’dan ayrıldıktan sonra bir iş adamıyla yakınlaşan Miray Daner, bu ilişkinin yürümeyeceğini anlayınca ayrılmış, kısa bir süre sonra da Oğulcan Engin’le tanışmıştı. İki yıldır birlikte olan çift, yaklaşık 10 gün önce tartışmış. Sebebi ise Daner’in o iş adamıyla mesajlaşması. Bir konuyla ilgili olarak mesajlaşan ikilinin bu sohbetini Oğulcan Engin yakalayınca kızılca kıyamet kopmuş! Sevgilisinin, bir zamanlar yakınlaştığı iş adamıyla mesajlaşmalarına çok sinirlenen Oğulcan Engin ilişkiyi bitirdi. Yakınlarından öğrendiğim kadarıyla ilişkiyi kafasında tamamen bitiren Engin, hemen akabinde tek başında İtalya tatiline çıktı. Çiftten bu yönde bir açıklama gelmedi, sosyal medyadan da hâlâ birbirlerini takip ediyorlar. Belki de bunun bir “iletişim kazası” olduğuna kanaat getirip, yollarına devam ederler. Bekleyip, göreceğiz."