Amar Rahmanovic, Konyaspor’dan ayrıldı













Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor orta saha oyuncusu Amar Rahmanovic ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;"Kulübümüz ile Rusya'nın Krylya Sovetov Samara takımı arasında futbolcumuz Amar Rahmanovic'in transferi için anlaşma sağlanmıştır. Konyasporumuza verdiği katkılardan dolayı Rahmanovic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. Rahmanovic, yeşil-beyazlı formayla çıktığı 61 maçta 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.