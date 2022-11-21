Amasya'da korkutan kaza! Ünlü oyuncuların bulunduğu servis tır ile çarpıştı! 3 ölü 8 yaralı







ÜNLÜ OYUNCULARIN BULUNDUĞU SERVİS TIRA ÇARPTI







Baş Belası adlı tiyatro oyunu için Samsun'a hareket eden ekip Amasya'da tır ile çarpıştı. Minibüsün çarpması ile 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüste yer alan 8 kişi de yaralandı. Olay hakkında soruşturma başlatıldı. İşte olay hakkındaki tüm detaylar…Alınan bilgiler ışığında Çorum'da sahnelenen Baş Belası adlı tiyatro oyunundan sonra Samsun'a hareket eden tiyatro ekibi korkunç bir kaza geçirdi. Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Amasya'ya geldiğinde Merzifon ilçesi Çaybaşı Köyü civarında ilerlerken Hacı Ahmet Kılıç’ın yönettiği 42 FES 27 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Amasya-Çorum yolunda seyir halinde ilerleyen minibüsten acı feryatlar yükseldi.İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gerçekleşen kaza sonrasında minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ile birlikte minibüs içerisinde bulunan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek hastanede tedavi altına alındı. Ünlü oyuncular Merzifon ve Suluova da yer alan hastanelere sevk edildi. Olay yerindeki incelemelerden sonra çıkarılan cenazeler hastane morguna kaldırıldı. Kaza hakkında soruşturma devam ediyor.