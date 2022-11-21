YAŞAM
21 Kasım 2022 - 11:54

Amasya'da korkutan kaza! Ünlü oyuncuların bulunduğu servis tır ile çarpıştı! 3 ölü 8 yaralı

Amasya'da yaşanan kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Bir minibüsün tıra çarpması nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı. Yaralanan kişiler arasında oyuncu ve sosyal medya fenomeni Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy yer alıyor. İşte olay hakkındaki tüm detaylar…

YAŞAM
21 Kasım 2022 - 11:54
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Amasya'da korkutan kaza! Ünlü oyuncuların bulunduğu servis tır ile çarpıştı! 3 ölü 8 yaralı


Baş Belası adlı tiyatro oyunu için Samsun'a hareket eden ekip Amasya'da tır ile çarpıştı. Minibüsün çarpması ile 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüste yer alan 8 kişi de yaralandı. Olay hakkında soruşturma başlatıldı. İşte olay hakkındaki tüm detaylar…

ÜNLÜ OYUNCULARIN BULUNDUĞU SERVİS TIRA ÇARPTI

Alınan bilgiler ışığında Çorum'da sahnelenen Baş Belası adlı tiyatro oyunundan sonra Samsun'a hareket eden tiyatro ekibi korkunç bir kaza geçirdi. Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Amasya'ya geldiğinde Merzifon ilçesi Çaybaşı Köyü civarında ilerlerken Hacı Ahmet Kılıç’ın yönettiği 42 FES 27 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Amasya-Çorum yolunda seyir halinde ilerleyen minibüsten acı feryatlar yükseldi.



Ünlü oyuncuların bulunduğu servis kaza yaptı

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gerçekleşen kaza sonrasında minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü ile birlikte minibüs içerisinde bulunan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek hastanede tedavi altına alındı. Ünlü oyuncular Merzifon ve Suluova da yer alan hastanelere sevk edildi. Olay yerindeki incelemelerden sonra çıkarılan cenazeler hastane morguna kaldırıldı. Kaza hakkında soruşturma devam ediyor.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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