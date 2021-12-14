GÜNDEM
14 Aralık 2021 - 14:58

Amasya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi!

GÜNDEM
14 Aralık 2021 - 14:58
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Amasya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi!
Korkunç kaza sabah saat 07.00 sularında Amasya-Çorum kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Gökhöyük mevkisinde yaşanan kazada İzmir'den hareket ederek Tokat'a doğru giden Topçam seyahate ait 60 BD 831 plakalı bir yolcu otobüsü, etkili olan sağanak yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.







Otobüs şoförünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü bir anda yere devrildi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Otobüsün içinden çıkarılan yolculardan 2'sinin hayatını kaybettiği belirlenirken 2'si ağır yaralı 24 yolcu ise ambulanslara alınarak kentteki hastanelere kaldırıldı. Ölen yolcuları cenazeleri hastane morguna kaldırılırken kazadan dolayı bir süre kapanan Amasya-Çorum kara yolu jandarmanın kontrollü bir şekilde tekrar trafiğe açıldı.
 
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