EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 18:28

Amasya'da vatandaşlara ahi pilavı dağıtıldı

Amasya'da Ahilik haftası dolayısıyla vatandaşlara ahi pilavı ve helva dağıtıldı. Vali Mustafa Masatlı ile Amasya Esnaf Odaları Birliği Başkanı İsa Köse pişirilen yemekleri ikram etti.

EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 18:28
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Amasya’da vatandaşlara ahi pilavı dağıtıldı


Vali Masatlı, “Ahilik bir meslek örgütü olmasının yanında yardımsever olmayı, haksız kazançtan uzak durmayı, yoksula sahip çıkmayı, başkasının hakkına saygı göstermeyi öğütlemesi bakımından da bir manevi terbiye ocağıdır” dedi.

Emek ile alın terini vatanseverlik duygularıyla birleştiren esnaf ve sanatkârların Ahilik haftasını kutlayan Amasya Esnaf Odaları Birliği Başkanı Köse ise “Bugün modern çağdaki ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti, kalite standartları olarak dile getirilen birçok terimin temeli ahilik teşkilatı çatısı altında oluşturulmuş ve yüzyıllar öncesinde Anadolu topraklarında hayat bulmuştur” ifadelerini kullandı. Kentte yılın ahisi, ustası, kalfası ve çırağı seçilenlere plaket verilen programın ardından işyerleri dolaşılarak esnaflara çiçek dağıtıldı.



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