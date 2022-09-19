YAŞAM
19 Eylül 2022 - 07:56

Amasya'da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

Amasya'nın Suluova ilçesinde yolcu otobüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 07:56
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Amasya’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı


Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Amasya yönüne giden Kaşif Erkoç yönetimindeki 60 BP 042 plakasına sahip yolcu otobüsü Suluova Çeltek Mahallesi civarında karşıdan gelen İsmail Tural'ın kullandığı 55 H 3934 plakasına sahip kamyonete çarptı. Yaklaşık 600 metre ilerleyen otobüs devrilmeden yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.



Olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yollandı. Sürücü Tural ve yanında bulunan Ömer Bıyık, ağır yaralı halde kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. 41 yolcusu bulunan otobüsün sürücüsü ve diğer 7 yaralı yolcu tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma süreci başladı.

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Haber Editörü
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