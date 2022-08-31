YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:31

Amatör Spor Kulüplerine 20 Farklı Ürün Desteği - Kocaeli

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:31
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Amatör Spor Kulüplerine 20 Farklı Ürün Desteği - Kocaeli


Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde amatör spor kulüpleri için toplamda 20 farklı ürünün desteği sağlandı.


Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Şekerpınar Stadyumu'nda düzenlenen malzeme dağıtım törenine Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hasan Akan, amatör spor kulüpleri yöneticileri, antrenörler ve sporcular katıldı. Çayırova'daki amatör spor kulüpleri, sezon öncesi malzemelerine kavuştu. İlçedeki amatör spor kulüplerine, antrenman ve maç topları, eşofman takımları gibi önemli malzemelerden oluşan 20 farklı ürün düzenlenen törenle teslim teslim edildi.





“Spor, insanın rehabilitasyonu açısından çok önemli”


Şekerpınar Stadyumu'nda gerçekleşen tören öncesi Başkan Bünyamin Çiftçi tüm spor kulüplerini ayrı ayrı ziyaret ederek yeni yayın döneminde başarılar diledi. Kulüp yöneticileri ve sporcularla sohbet eden Çiftçi, belediyenin voleybol takımıyla top oynadı. Başkan Bünyamin Çiftçi törende yaptığı konuşmada, “Spor insanın rehabilitasyonu açısından oldukça önemli. Spor yaparken disiplini, geleceğe ve hayata nasıl bakmamız gerektiğini öğreniyoruz. Spordaki öncelikli amacımız gençlerimizin bedensel, fiziksel, zihinsel ve gelişimlerine katkı sunmak. Sıkı sıkıya çalışıldığında başarıda kaçınılmaz oluyor. Yaptığımız katkı bu kadarla kalmayacak, ilerleyen zamanlarda daha güzel katkılar sunacağız. Her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum'' diyerek konuşmasını belirtti.


Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ise konuşmasında, “Çok şanslısınız. 20 sene önce böyle imkânlarımız yoktu. Bugün imkânlarımız çok farklı. Çayırova Belediye Başkanımız bizimle. Her zaman bizimle olduğu için ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz '' diyerek konuşmasını belirtti.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı
Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı
Son Haberler
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme Yağal davasında yeni kararlar verildi
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme...
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest...
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme...
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü futbolcular için Süper Lig ekipleri devreye girdi
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü...
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den...
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında...
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye kırtasiye yardımı yapılacak!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye...
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan Çağrı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan...