Yüksek enflasyon ve yükselen faiz oranları ile küresel ekonomik görünüme ilişkin karamsarlık, uluslararası şirketleri maliyet azaltıcı önlemler almaya zorluyor. ABD başta olmak kaydıyla dev teknoloji şirketleri bünyelerinde istihdam eden çalışnlarının işten çıkarma işlemlerini hızlandırdı. Küresel ekonomi yüksek enflasyon, COVID-19 salgınından hızlı ekonomik toparlanmayla bağlantılı artan faiz oranları, yükselen faiz oranları ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle yoğunlaşan enerji krizi nedeniyle yavaşlarken, birçok Batılı şirket ya personel azaltacağını ya da yeni satın almalara ara vereceğini duyurdu. Küresel ekonomik belirsizlik karşısında, işletmeler maliyetleri düşürmek ve iş alımlarını azaltmak için harekete geçerken son olarak ABD'li e-ticaret devi Amazon'un, büyük çaplı işten çıkarmalar planladığı öğrenildi.
DÜNYA
15 Kasım 2022 - 14:50
Amazon'dan işçi kıyımı! Dev şirket 10 kişinin işine son veriyor..
Netflix, Meta ve Twitter'ın ardından e-ticaret devi Amazon, toplu olarak tenkisat Yapmaya hazırlanıyor. Şirketin bu hafta alacağı karar ise yaklaşık 10 bin çalışanı etkiliyor.
DÜNYA
15 Kasım 2022 - 14:50
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