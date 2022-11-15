DÜNYA
15 Kasım 2022 - 14:50

Amazon'dan işçi kıyımı! Dev şirket 10 kişinin işine son veriyor..

Netflix, Meta ve Twitter'ın ardından e-ticaret devi Amazon, toplu olarak tenkisat Yapmaya hazırlanıyor. Şirketin bu hafta alacağı karar ise yaklaşık 10 bin çalışanı etkiliyor.

DÜNYA
15 Kasım 2022 - 14:50
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Amazon'dan işçi kıyımı! Dev şirket 10 kişinin işine son veriyor..


Yüksek enflasyon ve yükselen faiz oranları ile küresel ekonomik görünüme ilişkin karamsarlık, uluslararası şirketleri maliyet azaltıcı önlemler almaya zorluyor. ABD başta olmak kaydıyla dev teknoloji şirketleri bünyelerinde istihdam eden çalışnlarının işten çıkarma işlemlerini hızlandırdı.

Küresel ekonomi yüksek enflasyon, COVID-19 salgınından hızlı ekonomik toparlanmayla bağlantılı artan faiz oranları, yükselen faiz oranları ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle yoğunlaşan enerji krizi nedeniyle yavaşlarken, birçok Batılı şirket ya personel azaltacağını ya da yeni satın almalara ara vereceğini duyurdu. Küresel ekonomik belirsizlik karşısında, işletmeler maliyetleri düşürmek ve iş alımlarını azaltmak için harekete geçerken son olarak ABD'li e-ticaret devi Amazon'un, büyük çaplı işten çıkarmalar planladığı öğrenildi.



Amazon 10 bin çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor

10 KİŞİNİN İŞİNE SON VERİLİYOR

New York Times (NYT) kaynağı, Amazon'un küresel ekonomideki artan belirsizliğin ortasında küresel iş gücünün yaklaşık olarak yüzde 3'ü gibi bir rakama tekabül eden 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığını yazdı. Habere göre yapay zeka destekli sanal asistan Alexa gibi ürünlerin de yer aldığı insan kaynakları, perakende ve tüketici elektroniği sektörlerinde bu hafta ilerleyen saatlerde işten çıkarmalar gerçekleşecek. Amazon'un işten çıkarma iddialarına karşılık henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak yapılırsa bu, şirketin kurulduğu 1994 yılından bu yana gördüğü en büyük işten çıkarmalar olacak.

DEV ŞİRKETLERİN ÇÖZÜMÜ İŞTEN ÇIKARMA

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Philips ve Netflix'te toplu işten çıkarmaların duyurulmasının ardından 9 Kasım'da 11.000'den fazla çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alımının ardından Twitter'da işten çıkarmalar başladı ve şirket, iş gücünün yüzde 50'sinin işten çıkarıldığını duyurdu.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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