Dijital içerik izleme platformu Amazon’da Türk rüzgarı esmeye hazırlanıyor. Platformun ilk yerli filmi izcin çalışmalar sürüyor. Film için belirlenen kadro da şekillenmeye başladı. Buna göre ilk yerli Amazon filminde ünlü şarkıcı Murat Boz ve güzel oyuncu Burcu Özberk yer alacak. Amazon’un merakla beklenen yerli filmi için kadro şekilleniyor. Yakışıklı şarkıcı Murat Boz ve güzel oyuncu Burcu Özberk’in partner olacağının açıklanmasının ardından yapım, gündemde en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.
MAGAZİN
14 Temmuz 2022 - 15:46
Amazon'un ilk Türk filmi için kadro belli oldu! Murat Boz ve Burcu Özberk partner oluyor
Dijital içerik platformu Amazon’da ilk yerli yapım için kollar sıvandı. Platformun ilk Türk filminde oynayacak isimler belli olmaya başladı. Gündemde en çok konuşulan konulardan biri haline gelen yapımda Murat Boz ve Burcu Özbek’in yer alacağı belirtildi. İşte o konunun detayları…
MAGAZİN
14 Temmuz 2022 - 15:46