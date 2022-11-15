DÜNYA
15 Kasım 2022 - 11:22

Amazon'un sahibi Jeff Bezos servetini bağışlayacak

Dünyanın en önemli e-ticaret platformlarından Amazon firmasının kurucusu Jeff Bezos, gerçekleştirdiği bir röportajda servetinin önemli bir kısmını ölmeden evvel yardım kuruluşlarına bağışlayacağını söyledi. Dünyanın en zengin insanları arasında gösterilen ve şu anda bu sıralamada dördüncü sırada bulunan Bezos'un yaklaşık olarak 124 milyar dolarlık bir serveti olduğu biliniyor.

DÜNYA
15 Kasım 2022 - 11:22
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Amazon'un sahibi Jeff Bezos servetini bağışlayacak


 

Dünyanın en önemli e-ticaret platformlarından Amazon firmasının kurucusu Jeff Bezos, gerçekleştirdiği bir röportajda servetinin önemli bir kısmını ölmeden evvel yardım kuruluşlarına bağışlayacağını söyledi.



Dünyanın en zengin insanları arasında gösterilen ve şu anda bu sıralamada dördüncü sırada bulunan Bezos'un yaklaşık olarak 124 milyar dolarlık bir serveti olduğu biliniyor. 

Bağış konusundaki planına ait sorulara net bir yanıt vermese de Bezos, röportajında özellikle iklim değişikliği konusunu dünya için önemli bir tehdit olarak gördüğünü, bağışları konusundaki odağını ağırlıklı olarak iklim değişikliğiyle mücadele ve dünya barışı konusunda gerçekleştireceğinin sinyallerini de verdi.

Jeff Bezos servetini bağışlayacak

Bağışını ölmeden önce gerçekleştirecek

Gerçekleştirdiği cömert bağışlarla adından sıklıkla söz ettiren Bezos, servetinin önemli bir bölümünü ölmeden evvel yardım kuruluşlarına bağışlayacağını ve bu konuyu hayattayken yapmış olacağını belirtti. 

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, verdiği bir röportajda servetinin çoğunu ölmeden önce hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı. Bezos, yapacağı yardımların çoğunun iklim değişikliği ve dünya barışı hususunda yağacağını belirtiyor. Milyarder iş adamı ayrıca bu açıklamalarından hemen önce kendisi de şarkıcı ve hayırsever olan Dolly Parton'a 100 milyon dolarlık bir bağış sağlayacağını da açıklamıştı.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
İlginizi Çekebilir
Paris havalimanında 18 yıldır yaşayan Nasseri hayatını kaybetti!
Paris havalimanında 18 yıldır yaşayan Nasseri hayatını kaybetti!
İflasını duyuran FTX CEO’sunun Arjantin’e kaçış rotasını binlerce kişi izledi!
İflasını duyuran FTX CEO’sunun Arjantin’e kaçış rotasını binlerce kişi izledi!
ABD'de kripto para birimi platformu FTX, iflas başvurusunda bulundu
ABD'de kripto para birimi platformu FTX, iflas başvurusunda bulundu
10 aylık bebeğini diri diri toprağa gömen cani anne didik didik aranıyor!
10 aylık bebeğini diri diri toprağa gömen cani anne didik didik aranıyor!
Yunanistan'da yapılan grev ülke gündemine oturdu! Artan fiyat ve hayat pahalılığı grevin nedenleri arasında
Yunanistan'da yapılan grev ülke gündemine oturdu! Artan fiyat ve hayat pahalılığı grevin nedenleri arasında
Kral Charles zor anlar yaşadı! Bir adam Kral Charles'ı protesto ederek yumurta fırlattı
Kral Charles zor anlar yaşadı! Bir adam Kral Charles'ı protesto ederek yumurta fırlattı
Son Haberler
Barış Akarsu'nun yarım kalan şarkısı hangisi? Barış Akarsu Merhaba film şarkısı
Barış Akarsu'nun yarım kalan şarkısı hangisi? Barış Akarsu Merhaba...
TOGG’un yakıt performansı nasıl, ne kadar yakıyor?
TOGG’un yakıt performansı nasıl, ne kadar yakıyor?
Beşiktaş'ta Kerem Atakan Kesgin Şenol Güneş'in gözüne girmeyi başardı
Beşiktaş'ta Kerem Atakan Kesgin Şenol Güneş'in gözüne girmeyi başardı
En iyi selfie çeken telefonlar hangileri? Selfie için en iyi ön kameraya sahip telefon modelleri
En iyi selfie çeken telefonlar hangileri? Selfie için en iyi ön kameraya...
Kuponda olan maç ertelenirse kupon ne olur? Ertelenen maç kuponu ne olur, oran iade edilir mi? Maç ertelenirse iddaa kuponu ne olur?
Kuponda olan maç ertelenirse kupon ne olur? Ertelenen maç kuponu ne...
Konut kredi faizleri son 40 ayda görmediği zirveyi gördü!
Konut kredi faizleri son 40 ayda görmediği zirveyi gördü!
Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları dizisinin konusu ve oyuncuları
Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları dizisinin...
E-Devlet'teki hizmetlere bir yenisi daha eklendi: Vatandaşlara büyük kolaylık!
E-Devlet'teki hizmetlere bir yenisi daha eklendi: Vatandaşlara büyük...
Şenol Güneş, Jackson Muleka hakkında kararını verdi! Muleka artık ileri uçta oynayacak
Şenol Güneş, Jackson Muleka hakkında kararını verdi! Muleka artık...
Altındaki yükseliş piyasayı alt üst etti: Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı!
Altındaki yükseliş piyasayı alt üst etti: Gram altın tüm zamanların...
KYK başvurularında son gün 17 Kasım
KYK başvurularında son gün 17 Kasım
Instagram’da beğendiğim tüm gönderileri nasıl görebilirim?
Instagram’da beğendiğim tüm gönderileri nasıl görebilirim?
Türkiye-İskoçya maçı nerede ve saat kaçta oynananacak
Türkiye-İskoçya maçı nerede ve saat kaçta oynananacak
Altın yatımcısının gözü kulağı İslam Memiş şimdide borsa yatırımcısını uyardı: Dikkat edin!
Altın yatımcısının gözü kulağı İslam Memiş şimdide borsa yatırımcısını...
Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı? Kurtlar Vadisi yeniden başlar mı, başlıyor mu? Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak?
Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı? Kurtlar Vadisi yeniden başlar mı,...