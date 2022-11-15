Amazon'un sahibi Jeff Bezos servetini bağışlayacak

















Bağışını ölmeden önce gerçekleştirecek

Dünyanın en önemli e-ticaret platformlarından Amazon firmasının kurucusu Jeff Bezos, gerçekleştirdiği bir röportajda servetinin önemli bir kısmını ölmeden evvel yardım kuruluşlarına bağışlayacağını söyledi.Dünyanın en zengin insanları arasında gösterilen ve şu anda bu sıralamada dördüncü sırada bulunan Bezos'un yaklaşık olarak 124 milyar dolarlık bir serveti olduğu biliniyor. Bağış konusundaki planına ait sorulara net bir yanıt vermese de Bezos, röportajında özellikle iklim değişikliği konusunu dünya için önemli bir tehdit olarak gördüğünü, bağışları konusundaki odağını ağırlıklı olarak iklim değişikliğiyle mücadele ve dünya barışı konusunda gerçekleştireceğinin sinyallerini de verdi.Gerçekleştirdiği cömert bağışlarla adından sıklıkla söz ettiren Bezos, servetinin önemli bir bölümünü ölmeden evvel yardım kuruluşlarına bağışlayacağını ve bu konuyu hayattayken yapmış olacağını belirtti. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, verdiği bir röportajda servetinin çoğunu ölmeden önce hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı. Bezos, yapacağı yardımların çoğunun iklim değişikliği ve dünya barışı hususunda yağacağını belirtiyor. Milyarder iş adamı ayrıca bu açıklamalarından hemen önce kendisi de şarkıcı ve hayırsever olan Dolly Parton'a 100 milyon dolarlık bir bağış sağlayacağını da açıklamıştı.