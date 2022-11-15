Amazon'un sahibi Jeff Bezos servetini bağışlayacak

Dünyanın en önemli e-ticaret platformlarından Amazon firmasının kurucusu Jeff Bezos, gerçekleştirdiği bir röportajda servetinin önemli bir kısmını ölmeden evvel yardım kuruluşlarına bağışlayacağını söyledi.
Dünyanın en zengin insanları arasında gösterilen ve şu anda bu sıralamada dördüncü sırada bulunan Bezos'un yaklaşık olarak 124 milyar dolarlık bir serveti olduğu biliniyor. Bağış konusundaki planına ait sorulara net bir yanıt vermese de Bezos, röportajında özellikle iklim değişikliği konusunu dünya için önemli bir tehdit olarak gördüğünü, bağışları konusundaki odağını ağırlıklı olarak iklim değişikliğiyle mücadele ve dünya barışı konusunda gerçekleştireceğinin sinyallerini de verdi.