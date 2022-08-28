Amazon yangınları ile ilgili yaptırım mesajları sonrası Brezilya ordusu devreye girdi







Jair Bolsonaro açıklaması







Fransa ve İrlanda, Amazon yangınları ile ilgili harekete geçilmemesi durumunda, Güney Amerika ülkeleri ile kurulan ticaret anlaşmasını onaylamayacaklarını açıkladı. Bunun üzerine ise Jair Bolsonaro, yangınlar üzerine orduyu devreye soktu.Jair Bolsonaro, orman yangınlarının "tüm dünyada yaşandığını" savundu ve "uluslararası yaptırımlar için bahane olarak kullanılamaz" ifadesini kullanması üzerine eski bir asker olarak Amazon'u sevmeyi ve onu korumayı bildiğinin de altını çizerek sözlerini tamamladı.Yaşanan orman yangınları üzerine farkındalık yaratmak amacıyla sosyal medya üzerinden kampanyalar başlatıldı. Çevre grupları ise toplantı gününde Brezilya'nın dünyadaki temsilcilerin çevresinde protesto düzenleyerek eylemleri gerçekleştirdi.