DÜNYA
28 Ağustos 2022 - 21:22

Amazon yangınları ile ilgili yaptırım mesajları sonrası Brezilya ordusu devreye girdi

Yağmur ormanlarında rekor sayıya ulaşmasıyla beraber yangınlara uluslararası tepkilerin büyümesi de gündeme geldi. Brezilya Devlet Başkanı Jait Bolsonaro, orman yangınlarına dair önemli adımlar attı.

DÜNYA
28 Ağustos 2022 - 21:22
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Amazon yangınları ile ilgili yaptırım mesajları sonrası Brezilya ordusu devreye girdi


Fransa ve İrlanda, Amazon yangınları ile ilgili harekete geçilmemesi durumunda, Güney Amerika ülkeleri ile kurulan ticaret anlaşmasını onaylamayacaklarını açıkladı. Bunun üzerine ise Jair Bolsonaro, yangınlar üzerine orduyu devreye soktu.

Jair Bolsonaro açıklaması

Jair Bolsonaro, orman yangınlarının "tüm dünyada yaşandığını" savundu ve "uluslararası yaptırımlar için bahane olarak kullanılamaz" ifadesini kullanması üzerine eski bir asker olarak Amazon'u sevmeyi ve onu korumayı bildiğinin de altını çizerek sözlerini tamamladı.



Amazon yangınları

Yaşanan orman yangınları üzerine farkındalık yaratmak amacıyla sosyal medya üzerinden kampanyalar başlatıldı. Çevre grupları ise toplantı gününde Brezilya'nın dünyadaki temsilcilerin çevresinde protesto düzenleyerek eylemleri gerçekleştirdi. 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
İlginizi Çekebilir
17 yaşındaki sosyal medya fenomeni Bianca Devins'in katil sevgilisi
17 yaşındaki sosyal medya fenomeni Bianca Devins'in katil sevgilisi
Kafkasya'nın bitmeyen sorunu Yukarı Karabağ
Kafkasya'nın bitmeyen sorunu Yukarı Karabağ
Pakistan'da katliam gibi kaza: Yolcu otobüsü petrol tankerine çarptı!
Pakistan'da katliam gibi kaza: Yolcu otobüsü petrol tankerine çarptı!
Cerablus'ta Türk bayrağına el uzatan hainler yaka paça gözaltına alındı
Cerablus'ta Türk bayrağına el uzatan hainler yaka paça gözaltına alındı
Mısır’da bir kilisede çıkan yangın 41 can aldı!
Mısır’da bir kilisede çıkan yangın 41 can aldı!
Deniz kenarında güneşlenen kadının göğsüne plaj şemsiyesi saplandı!
Deniz kenarında güneşlenen kadının göğsüne plaj şemsiyesi saplandı!
Son Haberler
Erkenci Kuş dizisi kadrosuna 5 yeni oyuncu dahil oluyor
Erkenci Kuş dizisi kadrosuna 5 yeni oyuncu dahil oluyor
2019 Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? 2019 İOKBS PYBS taban puanları
2019 Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? 2019 İOKBS PYBS taban...
2020 Vekalet verme ücreti ne kadardır? 2020 Noter vekalet ücreti hesaplama
2020 Vekalet verme ücreti ne kadardır? 2020 Noter vekalet ücreti hesaplama
Wi-fi şifrenizi verirken bir kez daha düşünün! Yargıtaya'a göre sizde suçlu oluyorsunuz
Wi-fi şifrenizi verirken bir kez daha düşünün! Yargıtaya'a göre...
Audi Cup turnuvası ne zaman başlayacak? Fenerbahçe – Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Audi Cup turnuvası ne zaman başlayacak? Fenerbahçe – Bayern Münih...
Türkiye'nin EURO2020 grubunda puan durumu nasıl?
Türkiye'nin EURO2020 grubunda puan durumu nasıl?
Onkoloji hastalarına üçlü hizmet
Onkoloji hastalarına üçlü hizmet
Sony Walkman NW-ZX507 Özellikleri ve fiyatı tanıtıldı!
Sony Walkman NW-ZX507 Özellikleri ve fiyatı tanıtıldı!
BİMER şikayet formu nasıl doldurulur? Edevlet Bimer şikayet merkezi ve şikayet yazma
BİMER şikayet formu nasıl doldurulur? Edevlet Bimer şikayet merkezi...
Galatasaray Mensah için teklif yaptı! Bernard Mensah kimdir, kaç yaşında?
Galatasaray Mensah için teklif yaptı! Bernard Mensah kimdir, kaç yaşında?
Bahar Şahin derin göğüs dekolteli pozu olay oldu
Bahar Şahin derin göğüs dekolteli pozu olay oldu
Kalk Gidelim var mı yok mu? Dizi neden yayınlanmıyor?
Kalk Gidelim var mı yok mu? Dizi neden yayınlanmıyor?
Luiz Gustavo Fener'e mi geliyor? Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sesleri
Luiz Gustavo Fener'e mi geliyor? Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sesleri
Pegasus 1 Euro Avrupa Uçak Bileti Kampanyası şartları nedir? 1 Euro'ya bilet alma şartları
Pegasus 1 Euro Avrupa Uçak Bileti Kampanyası şartları nedir? 1 Euro'ya...
Dehşetin Dişleri filminin konusu ve oyuncuları
Dehşetin Dişleri filminin konusu ve oyuncuları