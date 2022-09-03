Ambulans uçak 3 kişiyi Ankara ve Antalya'ya taşıdı

Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, Cizre'de intihar girişiminde bulunan M.A adlı şahıs ile İdil'de silah temizleme esnasında yaşanan kaza sonucu yaralanan B.A (46) ve Ö.F.G. (27) adlı askerler için havalandı. Sağlık Bakanlığından talep edilen ambulans uçak, Şerafettin Elçi Havalimanı'na inerken, yaralı 2 asker Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine, M.A'yı da Antalya'daki Akdeniz Üniversitesine nakletti.