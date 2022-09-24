Kadın sürücü ambulans şoförüne, "Ambulans olduğunuz için her ihlali yapamazsınız, burası ters yönden" diyerek tepki gösterdi. Sağlık ekipleri ise kadın sürücüyü "Hanımefendi hastamız var gelin bakın" diyerek ikna etmeye çalıştı. iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.
YAŞAM
24 Eylül 2022 - 16:25
Ambulansın önünü kesen kadın sürücüden ilginç tepki
Beşiktaş'ta solunum yetmezliği yaşayan hastayı hastaneye yetiştirmek için ters yöne girmek zorunda kalan ambulansın önü, bir kadın sürücü tarafından kesildi. Sürücüler arasında yaşanan tartışma kameraya böyle yansıdı.
YAŞAM
24 Eylül 2022 - 16:25
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