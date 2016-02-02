Ambulanslar o sokaga giremedi













Terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonun sürdürüldüğü Cizre'nin Cudi Mahallesi'ndeki bir evin bodrum katında yaralılar bulunduğu yönünde 112 Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Merkezine 24 Ocak'ta yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Sağlık Bakanlığına ait ambulansların bekleyişi devam ediyor.Sağlık Bakanlığının acil vakalar için özel olarak hazırladığı tam donanımlı 3 ambulans, bugün de yaralıların bulunduğu öne sürülen Bostancı Sokak'ın girişine kadar ilerledi.Ambulanslar, teröristlerin açtığı ateş, patlayıcı tuzaklı barikat ve çukurlar nedeniyle sokağa giremedi.Bunun üzerine Nusaybin Caddesi'nde bekleyen sağlık ekibi, yaralıların ambulansların bulunduğu yere getirilmesi yönünde sık sık anons yaptı. Defalarca tekrar eden anonslara rağmen ambulanslara herhangi bir yaralı getirilmedi.Yaralıları almak için 24 Ocak'tan bu yana güvenli bölgede bekleyişini sürdüren ve zaman zaman teröristlerin hedefi olan ambulanslardaki kurşun izleri de dikkati çekiyor.Öte yandan, ilçede Sağlık Bakanlığına ait diğer ambulanslar da yaralıların tahliyesi durumunda hızla bölgeye ulaşacak şekilde görevlerini sürdürüyor. Bunların yanı sıra zaman zaman bölgeye sevk edilen Şırnak ve Cizre belediyelerine ait ambulanslar da barikat ve çukurlar nedeniyle sokağa giremiyor.