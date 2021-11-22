Ameliyata alınan usta sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumu açıklandı!













Muğla'nın Ortaca ilçesindeki evinde bir anda rahatsızlanan Yeşilçam'ın ünlü aktörü Kadir İnanır, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Pamukkale Üniversitesi'ne kaldırılmıştı. Burada yoğun bakıma alınan Kadir İnanır'ın klinik seyrinde bir sapma gözlendiği belirlendiği ve ameliyata alındığı öğrenildi.Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili Pamukkale Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda usta oyuncunun klinik seyrinde görülen sapma nedeniyle ameliyata alındığı belirtilirken, İnanır'ın ameliyatının başarılı geçtiği ve şuan sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.