Amerikan bankasından dolar tahmini! 15 Mayıs'ta dolar bu seviyede olacak: Doların adil ederi...

Bank of America, son dakika
açıklamasında doların seçim sonrası durumuna ilişkin görüşlerini paylaştı. Banka yetkilileri, seçim sonucuna bağlı olarak doların değerinde değişikliklerin olabileceğini belirtti. İşte ayrıntılar...
BOFA: SEÇİMLERDEN SONRA DOLAR YÜZDE 25 ARTABİLİR!
Dünya genelinde tanınmış bir finans
kuruluşu olan Bank of America (BOFA), Türkiye'ye yönelik bir son dakika açıklaması yaptı. BOFA ekonomistleri tarafından hazırlanan raporda, Dolar/TL'nin adil değerinin 24 TL olduğu ve seçimlerden sonra hangi politika izlenirse izlensin doların yüzde 25'e kadar artabileceği belirtildi. Raporda, Türkiye ekonomisinin yeniden dengelenmesi için sıkılaşma tedbirlerinin alınması gerektiği ve bu nedenle de TL'de yüzde 15 ile 25 arasında bir değer kaybının gerçekleşebileceği ifade edildi.
BOFA'ya göre, Türk lirası, olması gereken değerinin üzerinde işlem görüyor ve politika faizinin yüzde 50'ye kadar çıkarılmasıyla tahvil faizlerinin yüksek seviyelere çıkması durumunda doların dengeleme gösterebileceği belirtiliyor.
DOLAR KURU REKOR KIRDI
Son dakika bilgilerine göre, dolar kurunun Türk lirası karşısında rekor seviyelere çıktığı bildiriliyor. Şu anda dolar kurunun 19,15 TL seviyesinde işlem gördüğü aktarılıyor.