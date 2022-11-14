Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 01:17

Amine Gülşe kimdir, nereli, yaşı kaç? Amine Gülşe biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Show TV ekranlarında yayınlanan Asla Vazgeçemem dizisinde rol alan Amine Gülşe hakkında araştırmalar devam ediyor. Miss Turkey güzellik yarışmasına damga vuran Amine Gülşe, hem güzelliği hem de oyunculuk performansıyla dikkat çekiyor. İşte Amine Gülşe hakkında merak edilen tüm detaylar…

Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 01:17
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Amine Gülşe kimdir, nereli, yaşı kaç? Amine Gülşe biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Ünlü futbolcu Mesut Özil ile hayatını birleştiren Amine Gülşe en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Güzelliği ile dikkat çeken Gülşe’nin kim olduğu, nereli olduğu gibi pek çok sorunun yanıtı aranıyor. İşte Amine Gülşe hakkında merak edilen tüm detaylar…

AMİNE GÜLŞE KİMDİR?

Miss Turkey yarışmasında 1. olan Amine Gülşe, İsveç doğumludur. Aslan Kerküklü olan Amine Gülşe’nin babası ise Galatasaray'da disk atıcılığı yapmaktaydı. İsveç’teki bir takıma transfer olunca eleştirilere maruz kalan güzel oyuncunun babası İsveç'te yaşamını sürdürmeye başladı. Amine Gülşe, lise eğitimini ise İsviç'te tamamladı.

Amine Gülşe Kimdir

2013 yılında ise İsveç'ten İzmir'e göç eden aile yaşamanı Türkiye'de sürdürmektedir. Miss Turkey yarışmasına ise İzmir'den katılan güzel oyuncu bir olarak adını tüm Türkiye'ye duyurdu. 1. olması ile birlikte birçok teklif de beraberinde geldi. Televizyon hayatına sunuculuk ile adım atan güzel oyuncu Elidor Miss yarışmasını Kadir Doğulu ve Yasemin Ailen ile birlikte sunduğu. 1.78 boyundaki güzel oyuncu 57 kilodur. Amine Gülşe'nin Burcu ise boğadır.

2015 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan Asla Vazgeçmem dizisi ile oyunculuk sektörüne adım attı. Dizide Tolgahan Sayışman ile birlikte başrol oyuncusu olarak kamera karşısına geçen Amine Gülşe, Nur karakterine hayat vardı. Mesut Özil ile nikah masasına oturan Amine Gülşe’nin Eda adında bir kızı vardır.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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