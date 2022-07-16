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16 Temmuz 2022 - 00:48

Amine Gülşe, Mesut Özil'in imza töreninde yalnız bırakmadı! Dikkat çeken paylaşımıyla tam destek verdi

Mesut Özil, Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshettikten sonra Başakşehir ile anlaşmaya vardı. İmza töreninde eşi Mesut Özil'i yalnız bırakmayan eşi Amine Gülşe ise eşine tam destek verdi. Amine, desteğini sosyal medya paylaşımıyla da pekiştirdi.

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16 Temmuz 2022 - 00:48
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Amine Gülşe, Mesut Özil'in imza töreninde yalnız bırakmadı! Dikkat çeken paylaşımıyla tam destek verdi


1,5 yıl kadar önce büyük umutlarla Fenerbahçeye transfer olan fakat bir süredir takımda yer almayan dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, kulüple olan sözleşmesine karşılıklı olarak feshetti. Fenerbahçe ile olan anlaşmasının sona ermesiyle birlikte Başakşehir'le anlaşan Mesut Özil, kulüp yönetiminin katıldığı bir törenle anlaşmayı imzaladı.

Mesut Özil



Süper Lig'in en güçlü ekiplerinden bir tanesi olan Fenerbahçe'deki 1.5 yıl süren macerası karşılıklı anlaşmayla tamamen sona eren Mesut Özil, Medipol Başakşehir ile anlaştı. Yapılan görüşmeler neticesinde turuncu-mavili ekiple 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan 33 yaşındaki dünya yıldızı, imza töreninde eşi Amine Gülşe ile kızı Eda yalnız bırakmadı.

Mesut Özil

Amine Gülşe'den eşi Mesut Özil'e tam destek

Başakşehir ile anlaşma yaptığı süreçte Amine Gülşe, Mesut Özil'in en büyük destekçisi oldu. 2010'da görkemli bir törende, tescilli güzel Amine Gülşe ile evlenen Mesut Özil, eşi ve kızının da desteğini alarak yeni takımıyla anlaşmasını imzaladı.

Mesut Özil

İkinci çocuğuna hamili olan Amine Gülşe, bir süredir çok fazla ortalarda görünmezken son olarak eşi Mesut Özil'in Başakşehir ile anlaşma yaptığı toplantıda ortaya çıktı. Karnı burnunda olan ve hamileliğin çok yakıştığı görülen Amine Gülşe ve kızı Eda yıldız oyuncuyu hiçbir şekilde yalnız bırakmazken, imza töreni sonrası sosyal medya paylaşımı yapan Amine Gülşe eşi Mesut Özil için, "Hayırlı olsun Allah yolunu açık etsin" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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