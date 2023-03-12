Amir Hadziahmetovic: Beşiktaş taraftarı en iyisi













Taraftarlara büyük övgü

Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir deplasmanına konuk olan Beşiktaş sahadan Vincent Aboubakar ve Arthur Masuaku’nun golleriyle 2-0 galip ayrılmayı başardı.Siyah beyazlılar geçtiğimiz hafta Ankaragücü karşısında aldığı galibiyetin ardından bu kez de Başakşehir karşısında sahadan galip ayrılarak iyi bir seri yakalamayı başardı.Beşiktaş’ta maçın yıldız isimlerinden biri olan Amir Hadziahmetovic, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Amir açıklamalarında; ‘ Başakşehir maçının zorlu geçmesini bekliyorduk. Onlar ligin en iyi takımlarından. İyi bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. 3 puanı almak çok önemliydi, yolumuza bu şekilde devam etmeyi hedefliyoruz. Beşiktaş’a transfer olduğum için çok mutluyum. Ayrıca bugün maçın başından sonuna kadar bize harika bir destek veren taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Onlar kesinlikle en iyileri! ‘ ifadelerini kullandı.