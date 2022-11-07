Amir Hadziahmetovic: Trabzonspor karşısında iyi bir geri dönüşe imza attık













Hadziahmetovic'den çarpıcı açıklamalar

Spor Toto Süper Lig'de bol gollü geçen karşılaşmada Trabzonspor kendi sahasnda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.Bordo mavili ekibin 2-0 öne geçtiği mücadelede ligin güçlü ekiplerinden Konyaspor iyi bir direnç göstererek sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmayı başardı.Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor'un Bosnalı yıldızı Hadziahmetovic, yaptığı açıklamalarda; 'Bugün aslında çok zor bir maç oynayacağımızı öncesinde de biliyorduk. Maçın henüz başlarında 2-0 geriye düşmüş olmamıza rağmen mücadelenin peşini bırakmadık. Trabzonspor güçlü bir ekip ama biz de çok iyi bir karakter ortaya koyarak 2-0'dan geri dönmeyi başardık. ' ifadelerini kullandı.