SPOR
07 Kasım 2022 - 12:07

Amir Hadziahmetovic: Trabzonspor karşısında iyi bir geri dönüşe imza attık

Konyaspor'un yıldız isimlerinden Amir Hadziahmetovic, Trabzonspor deplasmanında aldıkları beraberliğin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

SPOR
07 Kasım 2022 - 12:07
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Amir Hadziahmetovic: Trabzonspor karşısında iyi bir geri dönüşe imza attık


Spor Toto Süper Lig'de bol gollü geçen karşılaşmada Trabzonspor kendi sahasnda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Bordo mavili ekibin 2-0 öne geçtiği mücadelede ligin güçlü ekiplerinden Konyaspor iyi bir direnç göstererek sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmayı başardı.



konyaspor hadziahmetovic

Hadziahmetovic'den çarpıcı açıklamalar

Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor'un Bosnalı yıldızı Hadziahmetovic, yaptığı açıklamalarda;

'Bugün aslında çok zor bir maç oynayacağımızı öncesinde de biliyorduk. Maçın henüz başlarında 2-0 geriye düşmüş olmamıza rağmen mücadelenin peşini bırakmadık. Trabzonspor güçlü bir ekip ama biz de çok iyi bir karakter ortaya koyarak 2-0'dan geri dönmeyi başardık. ' ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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