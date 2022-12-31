Anadolu Efes, 2022 yılını galibiyetle tamamladı. Gaziantep Basketbol karşısında 77-73 galip geldi













Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Gaziantep Basketbol karşı karşıya geldi. Karşılaşma Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 77-73 kazandı. İlk çeyrek başa baş geçti. Efes, ilk çeyreği 18-16 önde bitirdi. İkinci çeyrekte oyuna ağırlığını koyan lacivert beyazlılar, çeyreği 20-12 kazandı ve devreyi 38-28 üstünlükle geçti. Soyunma odasından daha iyi dönen taraf konuk Gaziantep Basketbol'du. Çeyreği 27-15 kazanan deplasman ekibi, üçüncü çeyreği de 55-53 önde bitirdi. Son çeyrek büyük heyecana sahne oldu. Ev sahibi taraf, çeyreği 24-18 kazandı. Maçı da 77-73 kazanan lacivert beyazlılar ligdeki 9. galibiyetini aldı.Maçın en skorer oyuncusu Gaziantep Basketbol forması giyen Conner Frankamp oldu. Frankamp 29 sayıyla maçı tamamladı. Codi Miller-McIntyre ise 10 sayı, 12 ribaund ve 10 asistle triple-double performansı ortaya koydu. Efes'te Vasa Micic, attığı 20 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Beaubois da 18 sayısıyla Micic'e destek verdi. 19 dakika sahada kalan Shane Larkin ise maçı yalnızca 1 sayıyla tamamladı. Efes önümüzdeki hafta Türk Telekom deplasmanına gidecek. Gaziantep Basketbol ise evinde Aliağa Petkim'i ağırlayacak. Anadolu Efes, EuroLeague'in 16. haftasında Maccabi Playtika Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Efes, son çeyreğe 8 sayılık avantajla girse de son çeyrekte kontak kapattı ve maçı 80-72 kaybetti. Efes aldığı mağlubiyetle playoff potasının dışına geriledi.